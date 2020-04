«El sistema funcionó perfecto, pero ya se alcanzó el tope de los permisos diarios permitidos», señalaron a Télam fuentes oficiales. De manera excepcional, se permite el regreso a la residencia habitual por vía terrestre desde las 0 horas de este sábado y hasta el martes 21.

La Secretaría de Innovación Tecnológica de la Jefatura de Gabinete alcanzó este sábado «el tope de los permisos diarios permitidos», para habilitar el regreso de argentinos varados en diferentes puntos del país a raíz del aislamiento social, preventino y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus.

En el marco de la cuarentena administrada, «el Gobierno está dosificando la circulación en las rutas, con fuertes operativos de seguridad, y se va a evaluar diariamente» el funcionamiento del permiso que de manera excepcional permite el regreso a su residencia habitual por vía terrestre desde las 0 horas de hoy y hasta el martes 21, indicaron las fuentes.

«El Gobierno está evaluando los turnos que se sacaron hoy y tomando una decisión hacia adelante”

«Ya dimos la cantidad de cupos de hoy y veremos cual es la circulación este sábado; el Gobierno está evaluando los turnos que se sacaron hoy y tomando una decisión hacia adelante», remarcaron.

Además, sostuvieron que el permiso no debe «ser utilizado por quien no lo necesite, que no haya vivos».

El Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior autorizaron excepcionalmente el regreso a su residencia habitual por vía terrestre desde las 0 horas de hoy y hasta el martes 21 a las personas que estén cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio en un domicilio distinto al propio.

La norma, publicada este sábado en el Boletín Oficial, sostiene que podrán circular siempre que las personas exceptuadas estuvieren asintomáticas y den cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones que disponga la autoridad sanitaria nacional

Recordemos que el Gobierno Nacional habilito en las últimas horas este permiso para los ciudadanos que quedaron varados en otras Provincias, puedan retornar a sus hogares, la información detallada sobre el procedimiento para la obtención del permiso expresa lo siguiente:

Las autorizaciones fueron acordadas por las carteras de Transporte e Interior.

Cómo usar el permiso:

• Para hacer uso de este permiso «se considerará domicilio de residencia habitual de las personas al indicado en el Documento Nacional de Identidad, salvo que puedan acreditar un cambio de residencia», dice la información oficial.

• Se deberá tramitar además la declaración jurada “Certificación para el Regreso a Domicilio Habitual” el cual podrá completarse en el sitio web https://regresoacasa.argentina.gob.ar y tendrá una validez de 48 horas.

• La persona deberá demostrar la veracidad de los datos consignados en esa declaración jurada si se lo requiere alguna autoridad en la vía pública.

• Deberá contar con la documentación y/o acreditar los datos que puso en el Certificado.

Los Ministerios de Interior y de Transporte indicaron que en aquellos casos de que un tercero necesite trasladar a otra persona, deberá tramitar el permiso correspondiente.

Para hacerlo debe ingresar al sitio web mencionado y elegir la opción «Necesito trasladar a una persona a su domicilio habitual».

Indicaron además que la falsedad de datos en la tramitación de la declaración jurada dará lugar a la aplicación de sanciones civiles o administrativas, sin perjuicio de las denuncias penales

Este nuevo permiso obedece a que los ciudadanos que se trasladarán este fin de semana «ya cumplieron con el tiempo de aislamiento recomendado».

En este permiso excepcional entrarán aquellos casos de ciudadanos que al momento de entrada en vigencia del aislamiento obligatorio estaban de vacaciones, por trabajo, por trámites, u otros mitivos lejos de sus ciudades de residencia.

Además los Ministerios de Seguridad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), realizarán exhaustivos controles durante el fin de semana para verificar que toda circulación se encuentre habilitada.

El permiso lo puede gestionar un responsable del grupo que se traslada y se podrá acreditar domicilio con factura de servicios.

El permiso no incluye el transporte de media y larga distancia por colectivos, que está suspendido.

