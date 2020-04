Desde la Oficina de Rentas del Municipio de Caleta Olivia se informa que, a partir el martes 14 de abril, se atenderá únicamente a los contribuyentes para el pago de Impuestos, tasas y servicios, en el horario de 9 a 13 horas.

Para poder asistir a Rentas, los vecinos y comerciantes deberán primero solicitar un turno telefónicamente al teléfono 485-1073 de 9 a 12 horas. Se informa que se dará prioridad a personas mayores y a aquellas que no cuenten con medios de pago electrónico, que no se atenderá sin turno previo sin ninguna excepción y que no se hará entrega de Certificados de Libre Deuda, debido a la situación de aislamiento obligatorio y el plantel reducido de trabajo.

La atención se llevará a cabo cada día de la semana teniendo en cuenta terminación de DNI para personas físicas y de CUI para personas jurídicas (Ver cuadro). Además, se recuerda que continúan vigentes los canales de atención por correo electrónico para quienes realicen pagos por Mercado Pago/Transferencia Bancaria:

subrecaudacion@caletaolivia.gob.ar

rentasmco@caletaolivia.gob.ar

