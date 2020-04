Emotivo homenaje al Cabo primero Ricardo Soto en las puertas de la Prefectura Naval Argentina a cargo de personal de la policía de la Provincia; el efectivo de la fuerza de seguridad fue asesinado en Puerto Deseado durante una recorrida de prevención como parte del operativo COVID19.

El despliegue de homenaje estuvo a cargo del Comisario Cristian Cansinos Jefe del Comando Radioeléctrico quien en su mensaje llevó el apoyo de todo el personal policial de la ciudad y la continuidad de trabajo para velar por la seguridad de la comunidad durante la cuarentena. El acto se llevó a cabo a las 17 hs. a un día del trágico hecho en las calles de Puerto Deseado en las puertas de la Prefectura Naval Argentino sobre la avenida Mártires del General Belgrano.

Con evidente emoción y con la voz quebrada, el Comisario Cansinos, manifestó ante los efectivos de prefectura que salieron al patio para la recepción, que “cuentan con nuestro apoyo, estamos a su disposición. Lamentamos mucho lo que ha sucedido, nos toca muy de cerca pero no es momento de bajar los brazos”, y agregó: “aun tenemos que seguir velando por la seguridad de la sociedad, esa es nuestra responsabilidad”. En referencia a los vecinos que también participaron del acto, manifestó: “A la sociedad de Caleta les decimos que estamos para cuidarlos a todos, tenemos que ser solidarios, trabajar codo a codo ante esta pandemia que nos amenaza día a día, entre todos vamos a llegar a un buen puerto”.

Por su parte el Prefecto Edgardo Ariel Mongiat, advirtió: “El cabo Soto cayo en cumplimiento del deber, y no esperaba menos de la policía de Santa Cruz. Les agradezco, no bajaremos los brazos siempre trabajando en equipo. Fue un acto lamentable que nos ha sorprendido a todos”, y aseveró: “esto repercutió en todo el país, no hay explicaciones para esto, pero no nos va a llevar a que bajemos los brazos, mas en estos momentos donde la gente tiene que estar en su casa y sentirse cuidada”.

Finalmente y en declaraciones a los medios presentes, el Prefecto sostuvo: “Soto era una persona excepcional, no lo conocí pero lo dicen los vecinos, que se brindó siempre a la comunidad”, y agregó: “hacía 15 años que estaba en Deseado era músico, hizo videos para chicos con discapacidad, siempre manteniendo en alto el honor del prefecturiano”.

