Hoy, martes 7 de abril se celebra el Día Internacional de la Salud con el objetivo de crear conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales, y crear hábitos saludables en las personas. El Dr. Juan Acuña Kunz se refirió a la situación actual en la que el personal médico del mundo se encuentra trabajando arduamente para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus.

En el marco del Día Internacional de la Salud, el programa radial “La Mañana en Patagonia” se comunicó con el Dr. Juan Acuña Kunz que hoy se encuentra trabajando con el COE. “He puesto a disposición todos mis conocimientos y todo lo que yo pueda hacer. Esto no es algo individual, sino una tarea conjunta, por eso me he puesto a disposición de las autoridades que me han convocado, como en este caso ha sido la Municipalidad de Caleta Olivia. Sin miramientos de ningún tipo he estado acompañándolos porque somos todos vecinos y esta guerra es contra un ser invisible que no respeta razas, condición política, ni edad, ni nada. Es un enemigo que no discrimina en absoluto”.

En relación a la especial fecha del día hoy envió un saludo muy especial “para todos quienes trabajan en este difícil arte de la medicina y cuidar la salud de la gente”. Destacó que: “hoy somos soldados que debemos cuidar la salud de todos los habitantes y de alguna manera estamos al pie del cañón, trabajando fuertemente para poder solucionar esta gran pandemia. Es una de las situaciones más difíciles que va a vivir la historia de la humanidad”, expresó.

En cuanto al avance de la enfermedad en Argentina y la región, se mostró esperanzado y con deseos de evitar la fase 4 que hoy viven los países más desarrollados como Estados Unidos, Italia, España o Gran Bretaña. “Si eso ocurriera acá, el centro de aislamiento que se montó en el Complejo Deportivo Municipal sería muy importante porque sería una primera parada antes de llegar a los hospitales. Con suerte, estamos en la fase uno, que es el caso cero. En Caleta Olivia no tenemos casos, en cambio, la provincia de Santa Cruz ya está en fase dos porque tiene 23 casos. Ojalá no pasemos de esta fase porque lo que sigue es el contagio comunitario y es algo más complicado: el virus empieza a circular por la ciudad y no sabes quién lo tiene y como lo podes agarrar”, destacó.

“Mientras más ganemos este precioso tiempo de la cuarentena, más vamos a achatar la curva de casos a futuro. Eso es muy importante, Argentina está hoy en condiciones de atender a la gente, pero lo que hay que evitar a toda costa es llegar a la fase 4. Si llegas ahí y no tenes los métodos de salud necesarios para atender a la población, la gente se te muere en los pasillos de los hospitales. Esto se evita con la cuarentena, evitando salir y con el distanciamiento social, además de tomar todas las medidas que permanentemente se están diciendo”, expresó el Doctor Acuña Kunz.

