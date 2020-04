El Intendente de Caleta Olivia Fernando Cotillo publico en su red social Facebook la actividad que el día domingo desarrollo en el Operativo Retorno de ciudadanos caletenses que estaban varados en Buenos Aires.

Cotillo expreso en su Facebook «Hoy estuvimos en el acceso norte de nuestra ciudad recepcionando a derivados de la Caja de Servicios Sociales (en su mayoría) que estaban en la ciudad de Buenos Aires y la Provincia gestionó y se hizo cargo del traslado hasta Comodoro Rivadavia.

Los vecinos de otras localidades del flanco Norte siguieron viaje a sus respectivos domicilios.

Los de Caleta Olívia, en conjunto con el hospital y salud comunitaria municipal notificamos y solicitamos los datos de todas las personas, posteriormente los llevamos a sus domicilios, con el acompañamiento de la policía”

A todos les exigimos que tienen que cumplir con la cuarentena obligatoria por 14 días ya que vienen de una zona de riesgo. El hospital, la policía y el COE harán el monitoreo cómo lo hace con todos los que están aislados en nuestra localidad.

Aquellos que no tengan la posibilidad de que algún pariente, vecino, amigo les lleve comida, remedio, etc, desde el COE local haremos lo que sea necesario.

Aquellos que no vinieron en colectivo y no se notificaron en el acceso tienen la OBLIGACIÓN de llamar al teléfono de emergencias 190, sin perjuicio de ellos mañana iremos a sus domicilios.

Es nuestra obligación cuidarnos y cuidar a nuestros semejantes».

De esta manera, el jefe comunal manifestó el acompañamiento a los vecinos en el marco de esta Cuarentena.

Fotos: Facebook Fernando Cotillo

