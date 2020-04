Tras los últimos acontecimientos en donde trabajadores petroleros pudieron contraer el covid-19 en la zona sur, el diputado por la localidad de Las Heras pedirá que el Dr. Juan Carlos Nadalich de las respuestas necesarias.

En las últimas horas el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa cruz, liderado por Claudio Vidal ha responsabilizado a Nadalich por el incumplimiento de disponer el aislamiento obligatorio en la Industria Hidrocarburífera.

Al no tomar intervención e intimar a la empresa UGA Seismic S.A con base en el Paraje Las Horquetas sobre la Ruta provincial N°5, de acatar el aislamiento obligatorio que establece el DNU 297/20.En reiteras oportunidades se alertó a las autoridades competentes solicitando su intervención, por el claro quebrantamiento de algunos Operantes, quienes en un marco de irresponsabilidad expusieron a los trabajadores, transgrediendo en todas sus formas lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional de “Aislamiento Social, Preventivo y obligatorio de toda la Población en la República Argentina”, obteniendo en consecuencia un caso positivo y otros sospechosos.

El diputado Elorrieta afirmó “voy a pedir personalmente y como presidente de la comisión de Energía e Hidrocarburos que el ministro de salud nos dé un informe pormenorizado, tenemos los medios tecnológicos para que de respuestas de inmediato, no permitiremos que siga exponiendo a los trabajadores en ningún lado”.

“Los referentes del sindicato en cada localidad están recorriendo cada yacimiento para cuidar a cada uno de los trabajadores quienes son el motor de la actividad y los más expuestos en un escenario que golpea al mundo entero” confirmó el diputado que Claudio Vidal está personalmente hablando con las autoridades provinciales en busca de las respuestas y advirtió “no nos va a temblar el pulso al momento de accionar y que no tenga ninguna duda”.

Apoyo del compañero Garrido

Elorrieta aseveró que ha hablado con varios compañeros de banca y que otro de los referentes de SER como José Luis Garrido está “acompañándonos en cada una de las acciones”.

“Nadalich es un irresponsable”, el legislador provincial del espacio SER Santa Cruz utilizó sus redes sociales para informar a la comunidad sobre la negligencia del ministerio de salud y hacer responsable al ministro Nadalich.

Elorrieta en reunión del COE

El viernes 3 de abril el diputado por la localidad de Las Heras, Hernán Elorrieta, junto al intendente José María Carambia participaron de la teleconferencia del Centro Operativo de Emergencias del que también estuvieron virtualmente otros intendentes y funcionarios municipales de las localidades hidrocarburífera de la provincia.

En la misma el diputado Elorrieta fijó su postura ante los últimos hechos y también marcó las faltas de las operadoras, tanto Sinopec como de estatal YPF. Esta última viene con problemas, en el último tiempo, ya que sus autoridades en Comodoro Rivadavia siguen sin tener respuestas a las requisitorias del sindicato de base. El legislador de extracción petrolera les pidió a las autoridades provinciales mayores y mejores controles.

Por último, durante la videoconferencia se aunaron criterios para coordinar acciones de control y resguardo frente a la pandemia teniendo en cuenta la excepcionalidad de la actividad.

Comunicado CGT zona sur

Hernán Elorrieta agradece el apoyo de los trabajadores de la multisectorial de zona sur. Concluyó que hay que hacer más esfuerzos en conjunto para que la provincia garantice la salud de los trabajadores que estuvieron expuestos.

