Esta mañana se pudieron observar largas filas en los bancos de la ciudad de Caleta Olivia, en su mayoría integradas por gente mayor. Después de exponer a cientos de miles de jubilados en todo el país, el sindicato bancario aceptó trabajar durante el fin de semana. El Banco Central emitirá una resolución para formalizar la decisión.

En medio de la pandemia de coronavirus y con la autorización del Banco Central, hoy los bancos reabrieron sus operaciones para el pago de jubilaciones, pensiones y planes sociales (de aquellos que no tienen tarjeta de débito) pese al aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno y extendido hasta el 12 de abril inclusive. En Caleta Olivia, como en todo el país, se formaron largas filas en todos los bancos de la ciudad.

“La cuarentena ya se rompió porque esto es incontrolable. En un 80%, la gente que está hoy acá tiene las tarjetas habilitadas y están viniendo por ventanilla. Hacemos hincapié en que no está viniendo la gente que realmente lo necesita. La mayoría tienen tarjetas habilitadas, han venido con niños o con familiares. Entiendo absolutamente todas las necesidades de la gente, pero no se está tomando conciencia de lo que pasa y estamos tirando todo por la borda”, remarcó Eugenia Carrizo, delegada de La Bancaria de Santa Cruz en Caleta Olivia.

En relación a la situación amplió: “varias personas han venido a querer hacer otros trámites como transferencias o depósitos y obviamente que eso no lo estamos haciendo. Si atendimos a los que tenían tarjeta porque llegamos a un momento que no sabemos cómo actuar. Entendemos que no es momento de pelear, pero estoy bastante desilusionada y esperando las medidas que tomará el Banco Central. No sirve que haya tantos controles, que se hagan tantas multas si hoy está pasando esto en la ciudad y en todo el país”.

Según informó Eugenia Carrizo, desde la madrugada, cientos de jubilados y personas mayores comenzaron a congregarse en las puertas de los bancos. “Debemos agradecer a los compañeros que la mayoría le está poniendo el hombro a esta situación por venir a trabajar sin obligación. Además tenemos una campaña de vacunación adelante con dos box para quienes se quieran vacunar”, cerró.

TRAS EL CAOS, LOS BANCOS ABRIRÁN SÁBADO Y DOMINGO

El secretario general de la Bancaria, Sergio Palazzo, se refirió a las largas colas en los bancos y anunció que “recién me transmitió el Presidente del Banco Central que habrá una resolución para que los bancos abran sábado y domingo». En declaraciones a El Destape Radio, agregó que “sábado y domingo van a estar abiertos los bancos, el Banco Central va a tomar la resolución en estas horas” y agregó que “los cajeros están llenos para los que tienen tarjeta”.

Las aglomeraciones en bancos, en gran medida de personas que por su avanzada edad son población de riesgo en medio de la pandemia de COVID-19, son un retroceso respecto de las medidas de distanciamiento social que eran el eje de la estrategia del Gobierno para contener el avance de la enfermedad.

“Nosotros advertimos que esto iba a pasar”, dijo Palazzo.

