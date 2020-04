En vísperas de una Semana Santa atípica por la cuarentena que se vive en todo país, el Concejal Gabriel Murúa hizo público un pedido para que las plantas procesadoras de pescado con asiento en la ciudad donen el 5% de lo comercializado en el último bimestre, para ser repartido por la municipalidad de Caleta Olivia a través de los Centros Integradores Comunitarios, a los vecinos de los diferentes barrios. La idea es que respondan a la Responsabilidad Social Empresarial.

“Estamos en tiempos de crisis, donde necesitamos empresas comprometidas, respetuosas y solidarias con la comunidad y su sociedad y como dijo nuestro presidente Alberto Fernández apostamos a la solidaridad de todos para ayudarnos a salir adelante sin mezquindades”, señaló el edil de Caleta Olivia; en este sentido sostuvo que la iniciativa no podrá ser tratada en sesión ordinaria en los próximos días; “por cómo se desarrolla todo, es evidente que no hay intenciones de sesionar ni siquiera de manera digital”.

Para Murúa es importante este aporte de las empresas pesqueras, “explotan el recurso en nuestras costas, lo mínimo que se puede pedir es que sean responsables con sus vecinos, especialmente en épocas de crisis como la que estamos viviendo”.

El Concejal también pedirá que las empresas provean a las pescaderías locales con un stock a precio mas bajo para que se pueda comercializar a menor costo durante los días de semana santa, “de esta manera muchos que no puedan acceder al pescado solidario podrán conseguirlo a precios razonables al bolsillo”.

“Sabemos que son tiempos difíciles, y que hoy muchos no pueden llevar un plato de comida a sus casas, o porque no tienen trabajo o porque las medidas de cuarentena por el CONV-19 no los deja salir a trabajar, abrir sus negocios etc., es por ello que tenemos que agudizar el ingenio y optimizar los recursos para que las ayudas puedan llegar a todos y todas en la ciudad”, Finalizó el Concejal Murúa.

