El ministro de Salud y Ambiente, Juan Carlos Nadalich, explicó que cada localidad de la provincia se encuentra trabajando en un esquema de intervención acorde a la realidad de cada población. Asimismo, brindó algunas recomendaciones en relación a la utilización de los barbijos y sostuvo que, en esta primera etapa, no es necesaria ni obligatoria su implementación, salvo casos excepcionales.

El ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz, brindó una serie de recomendaciones para el uso de barbijos que, al momento, deben utilizar personas que están a cargo de la seguridad y salubridad provincial.

En principio, explicó algunos aspectos relevantes en este contexto: “Lo que se nota fundamentalmente son evolución y cambios. Ustedes ven que en este momento a nivel nacional hay lugares específicos que ya se consideran como Italia o España, ahora tenemos en el país casos producto de la circulación comunitaria y eso genera cambios”, afirmó.

Sostuvo que se “van a empezar a ver imágenes donde en cada localidad están preparando camas y sectores para la asistencia”. Destacó, además, que “hasta ahora estamos muy conformes con todo el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos en tratar de que este procedimiento sea gradual y que nos permita tener la posibilidad de atender a todas las personas”.

En casos concretos de Santa Cruz, explicó, por ejemplo, en El Calafate “hay muchas personas que ya están terminando el proceso de cuarentena y hay algunos casos positivos que ya empiezan a volver a tener un accionar fuera del hospital”.

“Lo otro que hay que tener en cuenta es que todos sabemos que nadie nace sabiendo, todos tenemos que aprender y tenemos que practicar, recién cuando estamos haciendo las cosas y tenemos la experiencia y aprendemos de una forma concreta nos damos cuenta de cosas que antes no pensábamos”, apuntó Nadalich.

Explicó, en tanto, que “cada localidad es particular y tiene que armar un esquema de intervención con sus vecinos, las pautas son generales pero la aplicación en cada lugar es específica de las localidades”.

En paralelo, agregó: “Ojalá no lo precisemos, pero la tendencia va sobre esa línea y estos acontecimientos van a suceder en los próximos días, como viene marcando la acción de la pandemia”.

En otro tramo de su mensaje a la comunidad, Nadalich indicó que “hay un tema técnico y concreto que se desarrolla a partir de un programa específico que maneja el Ministerio de Salud de la Nación y cada uno de los ministerios provinciales”.

Explicó en relación a ello: “Ese elemento técnico tiene pautas concretas, definiciones y actividades que son obligatorias. Pero no se comienza eso sin prepararse, nuestros equipos están haciendo capacitación, simulacros, elementos de organización, aprendiendo muchas cosas que tienen que realizarse en este momento. Esto implica el consumo y el accionar de tiempo dedicado a esa función”.

El ministro remarcó que “la comunidad también tiene que hacerlo, ninguno de nosotros sabe de todo. Lo que aconsejamos sobre las medidas de aislamiento, que son las más importantes, siguen estando en pie y van a seguir estando permanentemente, y al mismo tiempo tenemos que empezar a prepararnos en temáticas concretas que no usábamos, como el uso de barbijo y otras medidas”.

Nadalich afirmó que el equipo de salud “tiene las estructuras, se están distribuyendo y tienen, en toda la provincia, los elementos para un primer momento”.

Sobre el uso del barbijo y algunas recomendaciones

“El tema del barbijo es un algo que queremos empezar a proponer en esa dimensión. No dejemos pasar el tiempo sin preocuparnos por esto, pero tampoco salgamos a correr porque no hay y no es necesario en este momento. Si podemos mantener el aislamiento social y dilatar todo, nos va a dar más …

