Ethan nació el pasado domingo 22 de marzo en el kilómetro 2984 de la Ruta Nacional N° 3, entre Tolhuin y Ushuaia. Sus padres relataron como fue el momento en el que Cecilia dio a luz en plena ruta patagónica.

Cecilia y Damián viven hace aproximadamente un año y medio en la ciudad de Tolhuin, en Tierra del Fuego. Hace poco más de una semana vivieron una experiencia mágica al momento de tener a su segundo hijo, a quien llamaron Ethan. En diálogo con Voces y Apuntes, los padres del bebé del milagro relataron como fue la particular situación que les tocó vivir el pasado domingo 22 de marzo.

“Teníamos fecha probable de nacimiento para el 24 de marzo y el domingo 22 ya empecé con el trabajo de parto así que salimos para Ushuaia (a 100km de distancia aproximadamente) ya que acá no hay servicio de maternidad. Decidimos ir para allá por las referencias que teníamos. El bebé nació en la ruta, a 28km de Tolhuin más o menos. Gracias a Dios fue muy rápido y todo salió muy bien en medio de toda esta situación que estamos viviendo”, relató Cecilia, mamá del pequeño Ethan.

Damián comentó que en el viaje los acompañó Juliana, la prima de Cecilia y que fue ella quien la asistió durante el parto. “En un momento la miro por el retrovisor a la prima y le pregunto qué estaba pasando. Ella me mira y me dice ‘ya salió la cabeza’. No me dio ni tiempo de parar. Enseguida vuelvo a mirar por el retrovisor y ya la veo a mi esposa con el bebé en brazos. En el momento que nació me frené para ir a asistirlas. Por surte el parto no fue doloroso y el viaje venía tranquilo”, recordó Damián.

Además explicó que desde la salida del pueblo, eran escoltados por un móvil de Defensa Civil, quien se paró para verificar la situación. “Ahí ellos nos asistieron y ya se pusieron en contacto con la ambulancia. Fue muy rápida la asistencia y muy buena también”, comentó. “Al volver, reflexionábamos al ver las placas de las víctimas fatales en las rutas y decíamos que sería lindo también que haya una placa donde diga que ahí nació un niño. Cada estrella que uno ve, es algo que impacta y te cambia un poco la cabeza durante el viaje, entonces sería hermoso destacar el lugar donde también pasó algo bueno, algo lindo”, analizó el papá del niño.

Por último destacó que: “realmente ha sido un milagro. Nosotros no teníamos experiencia en partos o situaciones similares. Es realmente Dios guiándonos y cuidándonos a cada momento”, cerró.

