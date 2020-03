En el día de ayer algunos médicos de Caleta Olivia recibieron su máscara de bioseguridad confeccionada en la ciudad con impresoras 3D que se encuentran en las escuelas técnicas. El procedimiento se repite en todas las localidades de la provincia.

En diálogo con Voces y Apuntes, el Prof. Oscar Cárdenas, Supervisor de Escuelas Técnicas de la Zona Norte de Santa Cruz explicó que la idea surgió hace una semana atrás y que las máscaras de protección ya se encuentran en proceso de fabricación y distribución. “A partir de un proceso de actualización de máquinas, desde la Dirección Provincial de Técnicas repartieron impresoras 3D en los últimos años. Como teníamos todo este equipamiento disponible en las escuelas técnicas, decidimos hacer estos insumos que son de vital importancia para los profesionales y que les estaba costando conseguir”, comentó. Cárdenas indicó que estas mascarillas serán utilizadas por todo aquel que esté cara a cara con el ciudadano común porque presta algún tipo de servicio.

“Nos ofrecieron hacer esto de las mascarás, entonces armamos un frente de trabajo en la zona norte, que abarca desde Los Antiguos hasta Puerto Deseado. En cada lugar hay gente trabajando y estamos coordinando lo que se hace en cada localidad. En Las Heras es el único lugar donde no pudimos arrancar porque no poseen el filamento (materia prima) y no podemos hacérselos llegar. La idea es que cada localidad pueda producir para su propia comunidad e igualmente esto sirve para poner en valor a cada institución educativa que se mueve para hacer esto”, remarcó Cárdenas.

En lo que respecta a la situación de Caleta Olivia, explicó que se está trabajando con dos impresoras 3D en el EICO N° 1, dos en el INSET, y dos en EICO N° 10. Además está tarde se pondrán en funcionamiento dos máquinas más en el EBIMAL. En cuanto a las características de las máscaras protectoras explicó: “La impresión de una visera lleva un tiempo de 1 hora y 15 minutos. Estamos moviendo dos modelos: uno para el personal sanitario, y otro que va con clips enganchados en las gorras para el personal de tránsito y de policía”.

