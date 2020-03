Tania Sasso, Secretaria de Producción de la Municipalidad de Caleta Olivia detallo los trabajos que se realizan para que la comunidad pueda sobrellevar la Cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional.

Realizó una evaluación sobre el sistema de funcionamiento comercial “la hacemos minuto a minuto con el COE, tomamos decisiones siempre escuchando a Salud Pública, empezamos con restricciones, fuimos reduciendo horarios, y en caso que lo amerite seguiremos ajustando las medidas”.

“La cuarentena es muy difícil de contener y vemos que los ciudadanos no acompañan,y por ello tenemos que seguir tomando medidas, evitando la circulación de la gente en la calle, con las normas necesarias para que todo el sector comercial pueda cumplir con el servicio”.

Sasso indicó que “hay demandas de poder habilitar librerías y papelerías, excluidas del decreto nacional, estamos buscando la manera de atender sus necesidades”.

Las medidas se toman “en función a los números que se van conociendo de las autoridades sanitarias, estamos recibiendo denuncias de los vecinos al COE y la Policía actúa en forma inmediata a nuestro pedido”.

Respecto al control de precios aseguró “la legislación nos faculta de controlar los 50 precios máximos, lo hacemos con personal Municipal, se hicieron clausuras, pero solo podemos hacerlo con este listado que se van actualizando y lo dispone el Gobierno Nacional para cada provincia”.

“Los productos que no están en ese listado no tenemos instrumento legal para controlar, no obstante a ello, estamos preocupados por la situación, con la Provincia estamos trabajando para poder ampliar esos controles”.

Para finalizar Sasso pidió “sigamos haciendo esfuerzos en conjunto, que nos quedemos en casa, ayuden en cuidarse entre todos, poniendo en positivo cada acción”

