«Salir de la Cuarentena será gradual y en Etapas»

«Finalizar con la cuarentena no significa terminarla abruptamente. No quiere decir que el 13 de abril uno va a poder ir a un festival de rock o a un partido de fútbol. Se van a liberar lentamente algunas actividades dependiendo de cómo se vaya dando la situación epidemiológica», explicó Gentile, en diálogo con radio Continental.

«Hay que entender que la vida igual a como era no va a suceder en el corto plazo», agregó.

En ese sentido, la experta señaló que «hay que sacarse de la cabeza la idea de terminar de golpe con la cuarentena, ya que se irán dando etapas graduales».

De todas formas, adelantó, esas etapas «no tienen por qué ser iguales» al período actual de aislamiento extremo: «Si las cosas andan bien uno va permitiendo actividades, regionalizando, liberando un poco el transporte… es importante, porque hay que reactivar la economía».

Al explicar las razones por las cuales se decidió prolongar la cuarentena dos semanas más, Gentile argumentó que «se está esperando un aumento del número de casos, porque el coronavirus es altamente transmisible».

«Por cada persona que se infecta va a contagiar a dos o tres. El distanciamiento social es la medida más efectiva. La única vacuna que tenemos es el distanciamiento y la cuarentena, por el momento, va a seguir hasta el final de Semana Santa porque contempla dos períodos de incubación. Esto es día a día».

Por otra parte, Gentile adelantó que el Gobierno anunciará en las próximas horas la ampliación de la definición de «caso sospechoso» de coronavirus, lo que hará aumentar la cantidad de testeos.

«Nuestra definición de caso sospechoso estaba muy ligada a los viajes al exterior. Esto va a cambiar; la nueva definición va a incluir también la neumonía o la infección respiratoria aguda baja. Van a aumentar la cantidad de testeos, pero esto no quiere decir que nos vamos a poner en las esquinas y vamos a analizar a cualquier persona que pase», explicó.

La epidemióloga destacó además que «se empezarán a hacer testeos descentralizados en todas las provincias».

«El Malbrán es un cuello de botella. La descentralización y la ampliación de la definición de caso sospechoso va a hacer que aumenten las pruebas. Con más testeos podemos manejar los contactos, aislarlos, proteger a grupos de riesgo y dar mejores respuestas», sumó.

Y siguió, en esa línea: «Cuando hablamos de caso sospechoso tenemos que abarcar lo más posible. El 80 por ciento de los casos son leves».

«Los casos van a seguir subiendo. Es lo esperable. Lo que no queremos es que suba de forma exponencial. El partido no empezó; va a haber más casos, más internaciones. No queremos que todo sea abrupto, sino lento, para poder responder. La cuarentena no se hace para hacer desaparecer los casos, porque es imposible. Hay que entender que el coronavirus llegó para quedarse. Esperemos que el año que viene tengamos la vacuna», cerró.