En este marco el diputado reseñó: “Ante la situación social económica y sanitaria por la cual estamos atravesando y que es de público conocimiento, los trabajadores de la administración pública central han quedado relegados en sus salarios al ser suspendida la paritaria salarial”.

“No obstante ello el gobierno hizo una oferta salarial, la cual no fue aceptada por los gremios, pero entendiendo que la inflación y la situación económica por la cual están atravesando, sumado a esto que el costo de vida es más alto y los ingresos están quedando muy relegados, el gobierno tiene que tomar una medida urgente y concretar esa oferta que llevó adelante en las paritarias”, agregó. “creemos pertinente que mediante un decreto (el Gobierno tiene la potestad de hacerlo), sería la manera más rápida y efectiva ante la necesidad de la situación y esto no va en detrimento de la negociación colectiva que deberá continuar apenas finalice esta emergencia sanitaria.Es necesario para no demorar más la necesidad de la gente, teniendo en cuenta que también ante la crisis comercial y financiera por la que todos estamos atravesando, sería un paliativo importante en estos días tan complejos para todos” manifestó.

“Es realmente imperante que se realice una recomposición salarial de emergencia para que la gente pueda tener mejoras en su ingreso y que esta cadena económica de la cual el empleado público es el motor sirva de paliativo, no solo para aquel trabajador sino también para los pequeños y medianos comerciantes que lo necesitan tanto como los empleados de la administración central”, sostuvo. “La situación económica provincial no está pasando por su mejor momento, pero es entendible que siempre se ha hablado que es “con todos adentro” y eso se significa que el gobierno tiene que hacer su máximo esfuerzo para que los trabajadores puedan llevar esta situación de la mejor manera posible” finalizó.

Comentarios

comentar