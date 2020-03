La Dra. Silvia Wekselman, Infectóloga de la Clínica Cruz del Sur explicó algunas cuestiones relacionadas con el actual brote de coronavirus y destacó que el aislamiento social es lo que puede ayudar a parar al virus: “si no hay personas para contagiar, es menos probable que la gente se enferme”, expresó.

En el marco de la actual pandemia mundial por el Covid-19, la Clínica Cruz del Sur extremó las medidas, siguiendo estrictos protocolos de higiene y seguridad en las instalaciones. En este sentido, la Infectóloga Dra. Silvia Wekselman informó que: “este es un coronavirus nuevo con el que no habíamos tenido contacto antes. Actualmente está declarado como pandemia y se originó en China a mediados de diciembre del 2019. Como muchos virus es muy probable que sea de origen animal pero ahora estamos preocupados por el tema de la pandemia ya que el virus se transmite por vía respiratoria por las secreciones”.

“Sabemos que no viaja a más de uno o dos metros de distancia. Puede estar en las superficies de alrededor de uno o en las manos pero no viaja mucho más lejos. La transmisión también puede ser por contacto con las superficies en donde está el virus. Lo que tenemos que saber que es fácilmente inactivado con las soluciones de lavandina o alcohol en gel. No llevamos más de dos meses y medio por lo que no hay vacuna disponible”, expresó la Doctora.

Con respecto a las medidas de aislamiento obligatorio tomadas por el Gobierno Nacional, comentó: “Las medidas fueron excelentes, se hicieron temprano y lo que hay que pedirle a la gente es que se quede en su casa. La transmisión es por contacto estrecho con otra persona enferma. En Argentina no hay todavía transmisión comunitaria pero ya se está empezando a ver en los conglomerados de Buenos Aires con la gran cantidad de personas que hay. En el transcurso de la semana va a ser clave el tema del aislamiento, porque si no hay personas para contagiar, es menos probable que la gente se enferme”, detalló.

Como mensaje para la comunidad, la Doctora Wekselman informó: “Hay que cumplir el aislamiento que se decretó y hay tomar medidas de higiene como lavarse mucho las manos frecuentemente, evitar lugares concurridos y si llegan a tener síntomas consultar a los médicos”, cerró.

