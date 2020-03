El Intendente Fernando Cotillo realizó una evaluación general de los primeros cinco días de la cuarentena obligatoria en todo el país y como repercutió en la ciudad. En estos momentos se encuentra trabajando con el aspecto social como principal prioridad.

“Podemos decir que en líneas generales hay un acatamiento casi total”, expresó el Intendente Fernando Cotillo sobre la cuarentena que transita ya el quinto día de aislamiento obligatorio. “Todavía hay gente que no tiene conciencia de lo que puede llegar a pasar. Hay una gran cantidad de personas que tienen un desapego muy grande a las normas, pero muchos de ellos están entrando en razón. Las fuerzas de seguridad están haciendo un gran trabajo, con un despliegue en toda la ciudad”, destacó.

En la entrevista mantenida con Voces y Apuntes, Cotillo puso principal énfasis en que el objetivo es “lograr que los caletenses estén en su casa”. Informó que “hoy no tenemos el virus, pero eso no quita que lo lleguemos a tener en algún momento. No estamos exentos. Caleta Olivia no se puede dar el lujo de cerrar la ciudad porque es imposible, pero si se está restringiendo mucho la circulación. Insisto en que la mejor vacuna que tenemos los caletenses es quedarnos en nuestro domicilio. Es lo que nos sale más caro, social y económicamente hablando, pero es la única cura”.

Con respecto a las acciones que están llevando adelante desde el Ejecutivo Municipal, el Intendente rescató el trabajo articulado que se realiza con las fuerzas de seguridad y otras áreas dependientes del Gobierno Provincial y Nacional. En este sentido, hoy mantuvo una reunión con los directores del Hospital Zonal y esta tarde recibirá al Jefe de Gabinete provincial Leonardo Álvarez. “Hoy a la tarde el Comité de Emergencias se reunirá con actores sociales de todos los sectores para armar una gran mesa y que podamos canalizar todo lo que tiene que ver con compras, donaciones y ayudas sociales. Vamos a abocarnos a la gente que está mal y a los que van a empezar a estar mal por no tener un ingreso a partir de esta situación”, expresó.

Por último, Cotillo destacó la voluntad de la comunidad en general para ponerse a disposición y ayudar en este momento de crisis. “Es una gran ventaja que el tema a nivel nacional está totalmente despolitizado. Hay mucha gente que trabaja y se comunica para ponerse a disposición en esta situación. Desde entidades sociales como iglesias, clubes, y asociaciones hasta profesionales médicos y líderes políticos de partidos opositores”, remarcó.

Comentarios

comentar