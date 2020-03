Debido a la situación de aislamiento preventivo en nuestro país, decretado por el Gobierno nacional, los consumos de internet se han acrecentado en los últimos días. Lo que ocurre en nuestro país se repite también en todo el mundo, poniendo en riesgo el sistema global de internet y su posible colapso, lo que podría perjudicar a los sistemas de salud.

Es por eso que Teleservicios Sociedad del Estado (TCO) se suma al pedido del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) hacia la población para llevar a cabo un uso responsable de las redes sociales de internet.

Buenas prácticas para el uso de las redes de internet:

-utilizar las líneas fijas para llamadas de voz; utilizar SMS en vez de Whatsapp para mensajes instantáneos;

-evitar comunicaciones vía streaming, videollamadas y, de ser necesario, minimizar la calidad de la transmisión;

-evitar el envío de materiales que no sean de suma necesidad;

-ser precisos en los mensajes para evitar idas y vueltas innecesarios;

-utilizar racionalmente las plataformas en línea;

-no viralizar cadenas o informaciones no verificadas,

-y solo seguir las recomendaciones brindadas por los medos oficiales de los gobiernos nacional, provincial y municipal

En Caleta Olivia

El sistema de internet nacional puede colapsar. Debido al aislamiento preventivo y la cuarentena hay un uso masivo de Whatsapp, Facebook, Youtube y Netflix, entre otras redes sociales y plataformas.

En Caleta Olivia, Teleservicios cuenta con una banda ancha de 1024 megas a disposición de sus abonados. Habitualmente, en horas pico su consumo ronda entre 600 y 750 megas. En los últimos días el umbral de consumo llegó a 900 megas. Si bien aún existe un margen, se solicita a los usuarios seguir las recomendaciones del ENACOM.

A su vez, se recuerda que desde la empresa estatal se trabaja diariamente de manera remota para atender consultas y reclamos y se recuerda las líneas de contacto: 297-5450517 para la atención al cliente de TCO y 297-4719891 para reclamos. Además, se recuerda que los pagos pueden efectuarse a través de Mercado Pago o por transferencia bancaria.

