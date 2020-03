Este viernes por la mañana, el intendente Pablo Grasso presidió la primera reunión de la Junta Municipal de Protección Civil en la que se determinaron medidas relativas a la vida de los ciudadanos en torno al aislamiento social obligatorio y acciones preventivas vinculadas a la operatividad de la Municipalidad de Río Gallegos. En este marco, se acordó estar permanentemente comunicados y reunirse nuevamente este fin de semana.

Grasso explicó cuáles son las medidas para poder controlar el aislamiento social obligatorio. A su vez, detalló cuál es el estado de la infraestructura de la ciudad. En tanto, explicó que hay dispuestos tres (3) lugares para aislamiento, además de los Centros Integradores, que harán tareas diferenciadas en torno a la atención de los adultos mayores, como así también atenderán las problemáticas relacionadas con el desarrollo normal de la sociedad.

El intendente apeló a la responsabilidad de los integrantes de la Junta agradeciéndoles su tiempo y su compromiso: “Saben la importancia que tiene cada uno de ustedes al formar parte de esta junta. Saben lo importante que es de cada uno de las cosas que ustedes planteen, digan y propongan para que nosotros podamos ejecutar lo que se defina y lo que debemos hacer». Continuó: «Tenemos que hacer cumplir el aislamiento. Las gente tiene que saber que si no puede justificar qué hacen en la calle, las autoridades tienen la orden y la fuerza para hacer cumplir la ley».

Servicios esenciales

Por otro lado, el jefe comunal informó que los servicios esenciales del municipio estarán operativos pero que para que todo se pueda cumplir “cada uno de los empleados municipales que circule en la calle, tiene que tener su credencial, un papel que lo identifique y que diga qué rol está cumpliendo dentro de la sociedad”, finalizó.

De esta junta, participaron el intendente Pablo Grasso, Eloy Dante Echazú Diputado por Municipio, los ediles Paola Costa, Prof. Roquel Leonardo y Daniela D´Amico, Od. Alejandra Vázquez Sec. Desarrollo Comunitario, Moira Lanesan Sancho Sec. Producción, Com. e Industria, Arq. Lucas Otin Sec. Obras Públicas Y Urbanismo, Crio. My. Walter Trillard Dir. Regional Sur Policía de Santa Cruz, Dr.Daniel Beninati H.R.R.G Infectólogo, Bárbara Biot Dir. De Tránsito MRG, Paulo Lunzevich de la Asoc. de Hoteleros y Gastronómicos y Afines de Río Gallegos, Fabián Pérez Secretario del Bloque UCR del Concejo Deliberante, Ricardo Victoria Cámara de Comercio, Johanna Becerra Jefa Dpto. Reconocimientos Médicos M.R.G , María Alejandra Miranda Dir. De Administración de la Salud Pública Liliana Campos Dir. General de la Salud Publica MRG, Gonzalo Chute Jefe Seccional Santa Cruz de la Dir. Nac. de Migraciones, Francisco Martin Policlínico Medisur, Gustavo Zapatero Udem S.R.L. Crio. Gabriel Maldonado Jefe Base Aérea R.G, Tcnl. Matías Rodríguez Ejército Argentino Cristian Carrizo Armada Argentina, Jorge Colordero Prefectura Río Gallegos, Jesús Rodrigo Luna Agrupación XVI S. C. Gendarmería Nac. Maximiliano E. Pena Policía Federal Del. R.G. María Sanz SubSec. Seguridad Vial, Miguel Santibañez Jefe División Comando Radioeléctrico Policia de Santa CRuz , Paulo Velazquez Pte. Cruz Roja Flial R.G., Mario Dilorenzo Jefe Div. Puesto Sanitario MRG.

