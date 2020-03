“En Chubut privilegiamos la salud de los Trabajadores y su familia, y no el dinero”, dijo el Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, quien indicó que desde el Gremio que conduce profundizarán el plan de contingencia, luego de conocerse que algunas operadoras y contratistas no respetaron los protocolos de prevención por el Covid-19.Las guardias mínimas son para mantener la Producción y no desabastecer al país.

Ávila confirmó que, ante esta situación de no respetar las medidas dispuestas ante la pandemia de Coronavirus, se decidió el cese de actividades en yacimientos a partir de las 12:00 del mediodía de hoy, marco en el cual solo se dispondrá de guardias mínimas.

“En Chubut privilegiamos la Salud y no el dinero. Esto se trata de cuidar la salud y prevenir que el virus llegue a la provincia”, determinó ‘Loma’.

Y agregó que “hay empresas multinacionales que incumplieron con todas las medidas que se habían pactado, por lo tanto, el Sindicato tomó la decisión de bajar a todo el personal a partir de las 12 del mediodía de hoy”.

“Lo único que queremos, y de eso se trata, es cuidar la salud y prevenir que el virus llegue a Chubut. Hoy es necesario cuidarse más que nunca. Ya llegará el momento de pelear por salarios y todo eso”, expresó Ávila.

El titular del Gremio más poderoso de la región sostuvo esta mañana que “dada la intransigencia de algunas operadoras y empresas de servicios extranjeras, se restringen las operaciones a guardias mínimas. De esta forma, se le garantiza al Estado Nacional la producción de Gas y Petróleo”.

“En Chubut privilegiamos la Salud y no el dinero -insistió el líder sindicalista-. Me satisface mucho que, aunque sea un granito de arena pusimos desde este Gremio”, indicó; y concluyó diciendo en forma contundente que “la responsabilidad empresarial tiene que verse en el cumplimiento de las normas”.

