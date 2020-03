Nuevamente se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Sala de Situación de la Municipalidad, donde el intendente Fernando Cotillo junto al director del Hospital Zonal el Dr. Daniel Cobas y el gerente de SPSE Juan José Naves, comunicaron cuales son las nuevas medidas que se están implementando en la ciudad.

El plan desde la Comuna es brindar diariamente un informe concreto, sistemático con de estadísticas de lo que sucedió en Caleta Olivia durante las 24 horas, en el área Municipal, de Salud y Servicios Públicos.

En este sentido, el Intendente explicó que este trabajo de prevención, también se está llevando a cabo de forma conjunta con la Policía en los tres ingresos a la ciudad.

“A raíz del caso que dio positivo en la localidad de El Calafate y sabiendo que somos un punto estratégico por el que se accede a dicha ciudad, hemos reforzado los controles en todos los accesos, donde aquellos extranjeros que no presenten síntomas deberán continuar su viaje y no permanecer aquí; esto también se aplica para trabajadores que no residan en Caleta Olivia”, comentó.

Igualmente reiteró el mensaje hacia los vecinos de ser más responsables y solidarios respetando la cuarentena.

“La situación es tan dinámica que se estima que en el plazo de 72 horas, todas estas personas que están dando vueltas en la Provincia sean evacuadas de la misma, a partir de ahí les pedimos a los ciudadanos de la localidad que permanezcan aquí, salvo en casos de salud urgentes o programados”, resaltó.

Por último sostuvo que los servicios esenciales continuarán funcionando como siempre y que se extenderán las prórrogas para el pago de impuestos.

“Todas estas cuestiones se extenderán mientras dure esta emergencia hasta el 30 de marzo y luego continuaremos anunciando más medidas”, finalizó el Jefe comunal.

De la misma manera, el Director del Hospital Zonal mencionó que el objetivo es llevar tranquilidad a la comunidad informándoles que no tenemos casos sospechosos de Coronavirus en Caleta Olivia.

“En este momento estamos un paso adelante ante esta situación, ya que contamos con una nueva guardia en paralelo a la que ya posee el Hospital y que se encargará de contener la aparición de cualquier posible caso que surgiera en la ciudad”, expresó.

Asimismo aseveró que hasta el momento son 15 las personas aisladas asintomáticas que están siendo controladas.

“Ahora tenemos un nuevo sector de Unidad Respiratoria Coronavirus, que se encuentra totalmente aislado a la Guardia y a los Consultorios Externos, en los que se está evaluando los casos urgentes. También se han refaccionado algunos espacios para tener más camas, como así también otros que tendrán total aislamiento para afrontar algún caso sospechoso, esperemos que con las medidas adoptadas a nivel nacional se logre controlar los casos positivos”, cerró Cobas.

Por su parte el Gerente de Servicios Públicos explicó cómo se desarrollará la distribución del agua una vez que reparen una pérdida del acueducto en la zona de Ramón Santos.

“Mañana se realizará un corte del servicio a partir de las 6 horas, la idea es que la intervención se haga lo más rápido posible y que el caño sea reparado en el transcurso del mismo día”, manifestó.

Por otro lado comentó que independientemente del corte programado trabajaron en algunas maniobras para poder suministrar el vital elemento a 11 barrios de la localidad.

“El objetivo es continuar con esta misma tarea en otros sectores y comunicamos que se ha reforzado el plan de contingencia, sumando dos camiones más para poder asistir a los vecinos que no reciben agua por red. Seguirá funcionado el centro de atención en el B° 26 de Junio y de esta manera podremos continuar cumpliendo con este operativo de verano, informando cuales serán las distribuciones en cada zona”, culminó Juan José Naves.

