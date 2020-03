Así lo detallaron colegas de Radio Nativa en Pico truncado mediante la comunicación telefónica que pudo llevar a cabo Voces y Apuntes.

Hablaron desde la ciudad vecina Boris Hernándes y Marcelo Olivieri, periodista de allí, quienes informaron que «desde el día de ayer estamos en situación de aislamiento, fue declarada por el intendente y el comité de crisis que se organizó el día viernes, no hay casos positivos, los 18 casos de aislamiento que hay son preventivos».

Además, confirmaron que «se cerraron rutas de acceso y salida a la ciudad, solamente van a poder ingresar quienes estaban los residentes de Pico Truncado que estaban afuera de la ciudad y todo aquel transportistas que venga a abastecer los negocios. Esto es hasta el 31 de marzo» y que «también adhirió el intendente al decreto de la gobernadora de licenciar a todo el personal público hasta el 31 de marzo, tal es así que la municipalidad hoy se encuentra cerrada».

Por otro lado «la actividad comercial se suspendió en casinos, boliches, clubes, gimnasios, todo lo que tenga que ver con aglomeración de gente».

A modo de queja, los colegas informaron que «el problema que tenemos en Pico Truncado, y es lamentable decirlo y lo tenemos que decir a través de los medios y pedirle a la gente, es la falta de compromiso: No se encuentra solidaridad, tiene que salir un patrullero a las 11 de la noche a pedir a la gente que se disperse, que vuelvan a sus hogares, cuando ya estábamos en un alerta de aislamiento a partir las 7 de la tarde y aun hoy a la mañana podíamos ver familias caminando en centro, es como que los mensajes del gobierno nacional no están siendo claros o es que la gente no tiene interés por el prójimo».

En torno al trabajo de empresas, principalmente petroleras, comentaron que «hay programadas algunas reuniones entre sindicatos petroleros, gobierno y empresas para evitar cualquier tipo de inconveniente que surja con los empleados que trabajan en los yacimientos. Tal es así que SINOPEC Argentina ya hizo un protocolo de emergencia que seguramente lo estará poniendo en práctica el día de hoy, porque lo había preparado para la semana que viene» y agregaron que «en el caso de la localidad de Las Heras y también en Truncado en el área que maneja la empresa YPF se han dejado solamente las guardias mínimas de mantenimiento de todo el yacimiento, el resto de las personas se les ha dado una licencia por unos 12 días más o menos hasta que dure esta emergencia que tenemos en este momento, eso es lo que está pasando y lo que muchas empresas han hecho en el día de ayer en esta zona», finalizaron.

