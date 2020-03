La Secretaria de Hacienda del Municipio de Caleta Olivia prorrogó por un mes el plazo del pago anual con el 30% de descuento en tasas e impuestos hasta el 30 de abril. La medida se vincula directamente con la adhesión de la Comuna al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional que dictaminó la emergencia sanitaria en todo el territorio argentino, a raíz de la pandemia del Coronavirus COVID-19.

Originalmente, el importante descuento para los contribuyentes debía finalizar el 31 de marzo. Sin embargo, las medidas preventivas tomadas por el Ejecutivo municipal hacen necesario la prorroga de este beneficio para que los vecinos dispongan de más tiempo para el pago y no concurran masivamente a las oficinas de Rentas. Asimismo, se bonificarán los intereses desde el 16 de marzo del 2020 hasta el 31 de marzo del 2020 inclusive.

En ese sentido, desde Hacienda sugieren a la población que se encuentra en grupos de riesgo –mayores de 60 años y/o personas con enfermedades inmunodeprimidas, crónicas, cardiacas, etc.- evitar concurrir a realizar trámites que no revistan el carácter de urgente durante este período. Se solicita además no concurrir con niños a esta oficina.

Horarios de atención

Desde la Secretaria de Hacienda municipal se informa además los horarios de atención, teniendo en cuenta la disposición que exige la prioridad para los mayores de 60 años. De este modo, y hasta el 31 de marzo, la Oficina de Rentas dispuso la atención para estos, de lunes a viernes y de 7:30 a 9:30 horas. Luego, desde las 9:30 y hasta las 16:30 se atenderá al público en general, permitiendo el ingreso de contribuyentes de 10 en 10 para evitar la aglomeración.

Por su parte, la Central Telefónica ofrecerá el horario de atención al público en general de lunes a viernes, de 7:30 a 13:30 horas, con un máximo de dos personas a la vez.

