Tras una reunión durante esta mañana, el intendente municipal Fernando Cotillo junto al director del Hospital Zonal Padre Tardivo, decidieron llevar a cabo hoy a las 12:30 del mediodía una conferencia de prensa para la comunidad en la cual informaran la difusión de la información que surja desde el centro médico principal de la ciudad, del estado en que se encuentra el mismo y además del trabajo que realizará de aquí en adelante para confrontar al virus.

En declaraciones para Voces y Apuntes tras la reunión, el intendente, quien ya se reunió con el director del hospital para acordar la conferencia de prensa, dijo que «fue una reunión informativa con el Dr. Coba y los profesionales que están abocados a este tema, para ver como nos vamos a manejar de ahora en más. Quedamos en un par de horas en brindar una conferencia de prensa para anunciar a los vecinos cual va a ser la decisión que vamos a tomar en forma diaria con respecto a informarnos y que estemos fehaciéntemente informados, un poco también para ver como está preparado el hospital para lo que se puede llegar a venir. Ya han dispuesto una guardia especial, un sector de guardia de atención especial únicamente para casos de esta naturaleza, el n°190 de emergencias va a ser únicamente para coronavirus, el 107 para las emergencias diarias. Una serie de cuestiones de como están preparados en cuanto a barbijos, guantes, alcohol en gel y artículos de limpieza, que hay una reserva bastante importante. Los respiradores que tiene y los que tiene que enviar la provincia, cuestiones que tenemos que estar informados y tenemos que saber, por eso vamos a realizar una conferencia de prensa a las 12:30. Ahora yo tengo que ir a la municipalidad, vamos a adherir al decreto provincial de ayer de la gobernadora, que está enfocado el tema de educación en cuanto a la licencia pero habla de medidas para adherir en todos los municipios».

Sobre las medidas tomadas en Comodoro Rivadavia, Cotillo dijo que «hoy hablé con el colega de Comodoro, voy a hablar con los colegas de otras ciudades, que me parece una medida, desde mi punto de vista, haber tomado urgente una decisión que la van a tener que retrotraer en muchos aspectos, lo más importante es que acordemos que el mayor problema que podemos tener en Santa Cruz es el caso de familias que han venido circunstancialmente de un país de zona de riesgo y están tomando los recaudos que tienen que tomar, eso se puede controlar porque migraciones lo informa, pero lo que no podemos controlar son la cantidad de turistas que tenemos dando vueltas, que no son muchos. Esto la ventaja que tenemos es que va a ir disminuyendo, entonces tenemos que tratar con los intendentes de la zona, de que la gente que está circulando que viene de otros lugares, no me los puedo sacar de encima para que no estén en mi localidad y que vayan a otro lugar, no puedo ser egoísta en este aspecto, tenemos que ver como tratamos esta medida, porque Caleta Olivia no puede contener 200 turistas por los días que tengan que tener de cuarentena. La idea sería facilitar las cosas para que vayan a su lugar de origen. Y restringir al máximo nuestro tránsito. Que los que circulen sean por motivos justificados».

Por otro lado, declaró en torno al trabajo de la planta municipal: «La cuestión operativa va a funcionar, vamos a tratar de minimizar al máximo el funcionamiento, pero tiene que funcionar, la administrativa donde tenga que funcionar, en hacienda, veremos como nos manejamos con el sector de rentas, tránsito al extenderse la licencia, de aprobarse los plazos no tiene mucho sentido que haya mucha gente trabajando ahí. Vamos a adherir y vamos a utilizar solamente el sistema operativo en los lugares que necesariamente utilizamos» y aclaró que «estamos coordinando con el hospital, al menos los que van a colaborar en la ruta, que van a atender en algún lugar que sea necesario utilizar este tipo de cosas estamos coordinando las acciones, comprando y coordinando para que el personal que colabore y trabaje en conjunto con ellos las tenga».

La conferencia de prensa se realizará al as 12:30: «Vamos a estar con el director dando la conferencia. La idea es que sea diario, veremos como lo manejamos, en alguna oportunidad con parte de prensa y en otra con un vocero. La idea es dar un informa diario de la localidad independientemente del informe de la provincia», finalizó.

