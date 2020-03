En la ciudad de El Calafate fue el primer punto donde se confirmó un caso positivo de Covid-19 Coronavirus. En contacto con un colega del centro turístico, Voces y Apuntes pudo informar, mediante voz de Marcelo del Buono, integrante de radio nacional de dicho pueblo, como están hoy las calles del lugar y los casos de los cuales se esperan los resultados.

«En horas de la tarde de ayer se conoció el primer caso de coronavirus», contó Marcelo y prosiguió: «un paciente de 77 años que está internado en hospital SAMID de aquí, uno casos de los que ya teníamos conocimiento de forma oficial, de 4 personas que estaban internados y estábamos esperando los resultados del Malbran, llegó uno de ellos, de este hombre que llegó de Francia la semana pasada, pasó por Ezeiza, por Ushuaia y no presentaba síntomas y cuando viajó para El Calfate sintió síntomas del coronavirus con un cuadro febril, fue al hospital y quedó a resguardo, se le hicieron los hisopados y demás y esos estudios fueron enviado a Buenos Aires, llegaron en el día de ayer y se confirma entonces el primer caso. Automáticamente se decretó la cuarentena para toda la ciudad de El Calafate, esto se está replicando en toda la provincia».

En cuanto a los movimientos de la ciudad «por supuesto no hay atención al público en los municipios, dos o tres puntos que si se permiten como es el caso de supermercados, estaciones de servicios y farmacias, después todo lo demás todo cerrado, se recomienda a la gente que no salga excepto que sea muy necesario. Ayer a la noche en la estación de servicios YPF se había llenado porque la gente lo primero que fue hacer cuando se enteró de la noticia fue a cargar combustible, pero después se fue aclarando que no va a haber desabastecimiento, de combustible ni alimento».

Además, aseguró que ya «no se puede entrar a la ciudad. Hay muy poco turismo, retiran a la gente, la idea es evacuar lo más rápido posible. Se hizo un operativo en cada uno de los hoteles donde saben que están los turistas, se le hizo los estudios pertinentes y se los dejó aislados por prevención, no porque tengan síntomas».

Del Buono también confirmó que «se están esperando 3 resultados más, de personas internadas en el hospital. Hemos tenido casos sospechosos pero dieron negativo. Se esperan noticias para saber los resultados de estas 3 personas internadas en el SAMID».

Y repasó que «El parque nacional está cerrado desde la semana pasada, todo lo que es el sector del glaciar, del roca y de El Chalten, que también está en cuarentena al igual que Tres Lagos. Hay turistas aislados, no quiere decir que tengan síntomas, están aislados por prevención. En 28 de noviembre también, cuarentena, prohibido el ingreso y egreso, fronteras cerradas», finalizó.

