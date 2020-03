El Ministerio de Salud y Ambiente informa que al momento, Santa Cruz continúa sin registrar casos positivos de coronavirus (COVID-19). Se están evaluando casos de personas que presentaron sintomatología asociada al virus, las cuales están cumpliendo aislamiento preventivo.

En El Calafate continúan en aislamiento los cuatro casos detectados aguardando los resultados de las muestras enviadas al Instituto Malbrán. En Las Heras cuatro personas que regresaron de EEUU están cumpliendo el aislamiento sin presentar síntomas.

En 28 de Noviembre tiene cuatro pacientes aislados asintomáticos. En Puerto Deseado una persona continúa cumpliendo el aislamiento por prevención. En tanto en Perito Moreno dos personas están cumpliendo aislamiento voluntario por haber estado en contacto con un familiar que viajó a zona de circulación.

En Los Antiguos se informa que una persona de nacionalidad rusa con sintomatología fue demorado en la frontera de Chile Chico. El mismo ingresó por Ezeiza el 7 de marzo.

Por último en El Chaltén se encuentra en aislamiento una persona de nacionalidad japonesa quien ingresó al país el 13 de marzo y 4 personas de nacionalidad francesa que ingresaron el 6 de marzo. Todos asintomáticos.

De acuerdo con el Decreto 260/2020, deben permanecer aisladas por 14 días:

Las personas que presenten fiebre, uno o más síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria) y que en los últimos días hayan viajado a zonas afectadas o estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19,

Las personas que posean confirmación médica de haber contraído el COVID – 19,

Las personas que tengan contacto estrecho con alguno de los casos mencionados antes,

Quienes ingresen al país después de haber estado en una zona afectada. También deberán brindar información sobre su itinerario, declarar su domicilio en el país y someterse a un examen médico lo menos invasivo posible para determinar el potencial riesgo de contagio y las acciones preventivas a adoptar que deberán ser cumplidas, sin excepción.

Quienes hayan ingresado al país los últimos 14 días después de haber estado en una zona afectada.

No podrán ingresar ni permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria.

Quienes no cumplan con el aislamiento serán denunciados penalmente para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

Reuniones para la articulación del gobierno provincial con Municipios y Comisiones de Fomento

Durante la tarde de hoy, se realizarán videoconferencias con los intendentes y presidentes y presidentas de las Comisiones de Fomento para articular y fortalecer las acciones a llevar adelante.

Reuniones con Sindicatos y Gremios

Durante la jornada de hoy se realizarán diferentes encuentros del gabinete provincial con representantes sindicales para articular y fortalecer las acciones a llevar adelante.

Reuniones con Cámaras de comercio y Hoteleros

Por la tarde, representantes del Gabinete provincial se reunirán con referentes de las Cámaras de Comercio y afines para articular y fortalecer las acciones a llevar adelante.

Información a la comunidad:

Por la tarde se compartirá el mensaje del ministro de Salud y Ambiente de la provincia junto a sus pares de Jefatura de Gabinete y Gobierno para dar cuenta de lo conversado con municipios, comisiones de fomento, sindicatos y cámaras de comercio. También compartiremos material del CPE referido a la implementación de los dispositivos pedagógicos destinados a estudiantes de toda la provincia.

Comentarios

comentar