Esta mañana, en el despacho del Ejecutivo, se llevó a cabo una reunión entre el equipo de Salud Pública de la Comuna y el Intendente Pablo Grasso, con el objetivo de acordar y articular las medidas necesarias para la prevención y la contención de la pandemia de coronavirus.

Participaron del encuentro el secretario de Legal y Técnica, Dr. Jorge Cabeza, la Secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesán Sancho; la de Niñez, Adolescencia y Familia, Dra. Julia Chalub; la titular de Desarrollo Comunitario, Od. Alejandra Vásquez y el equipo de la Dirección de Salud Pública Municipal, integrado por las Dras. Liliana Campos, Alejandra Miranda y el médico Infectólogo, Marcelo Cassaro.

Según informó la directora General de Salud Pública, Dra. Liliana Campos, durante la reunión se abordaron temas de competencia absoluta relacionados al coronavirus, principalmente la situación actual de la población respecto a las medidas que se van a tomar para contener esta pandemia.

“En la ocasión acordamos magnificar la difusión en cuanto a la prevención para que la población pueda tomar sus recaudos sin tener miedos innecesarios”, dijo. “Es necesario aplicar las normativas impuestas en todo el país por el Ministerio de Salud Pública Nacional. Estar informados, ya que son eventos que transcurren y se van modificando permanentemente, y que requieren estar abocados a la prevención y a la articulación de todas las áreas de la Comuna”.

La funcionaria recalcó la importancia de “mantener una comunicación permanente, encuentros diarios entre las direcciones, las secretarias y el intendente para articular las medidas en forma correcta y unificar criterios”.

En este marco, anunció que “hoy se generó una circular donde las personas que están contempladas en los protocolos de riesgo de salud o de edad deben reportarse a sus jefes inmediatos y acogerse a la licencia extraordinaria determinadas desde Nación”.

Específicamente la circular dispone: El licenciamiento preventivo hasta el 31 de marzo de 2020 de todos los mayores de 60 años, embarazadas y menores de 60 años en condiciones de riesgo y/o situaciones bajo exclusiva recomendación certificada de un profesional médico.

Para finalizar la doctora instó a cumplir las normas de prevención: “Aplicando los cuidados específicos, nos cuidamos y cuidamos al otro. Debemos ser respetuoso de las leyes sanitarias, sin entrar en pánico, pero siempre con la conciencia del cuidado personal y colectivo”.

Medidas de prevención: Lavado de manos, airear las habitaciones, mantener distancia, no concurrir donde haya muchas personas, no hacer trámites innecesarios, comunicarnos on line o telefónicamente, cuidar a la población de mayor riesgo que son los adultos mayores, entre otras medidas relacionadas a la higiene personal y de espacios comunes.

