Rubén Mena, referente de Defensa Civil de nuestra localidad, habló con Voces y Apuntes sobre la situación.

«Hemos estado recibiendo que sigue igual, se han emprolijado algunas cuestiones, la gente que vaya a alguna clínica o al aeropuerto se le hace un acompañamiento y el resto, si no tiene domicilio en Comodoro no lo dejan permanecer ahí. Es para toda la gente que viene del norte, del lado Sarmiento y lo respecta la ruta 3 hacia Comodoro» , dijo y agregó que «hasta el momento son esas medidas, puede ir gente que certifique, un vuelo, un turno médico o que esté trabajando en la zona. Mientras esté certificada la entrada a la ciudad no va a tener inconvenientes, y quien vaya al médico, a la terminal o aeropuerto van a ser escoltados por las autoridades», aseguró.

Además, comentó que en nuestra ciudad también se están tomando medidas: «en cuanto acá también se ha tomado la decisión de tomar controles en la zona de Cañadón Seco, Ramón Santa y en la zona sur, en la parte del CADACE, de parte de policía y la gente de tránsito para ver la gente que entra, de donde viene y demás, para tener un registro. No es un control tan estricto como en Comodoro pero se van a tomar recaudos».

