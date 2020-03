Aldana es vecina de nuestra ciudad y propietaria de DyS, taller industrial hoy seleccionado como el mejor de la Patagonia Argentina. Pasó por el matutino ‘La Mañana en Patagonia’ en el marco de conmemoración que el programa está haciendo por el Día de la Mujer, y contó sobre la llegada del taller y cómo este llegó a ser el mejor.

«Soy una persona de Caleta» , contó, «que viene trabajando hace mucho tiempo con diferentes temas en la parte de educación, en la cultura, en la parte industrial hace 7 años, en la cual hicimos un desafió y agradezco a quien me alentó a esto en un quiebre que hubo en mi vida laboral y personal más que nada, hicimos un emprendimiento, hace muchos años vengo trabajando en la educación, este último tiempo no, pero si veía muchos adolescentes que salían de los 5tos, 6tos años de la parte industrial sin un oficio y se me ocurrió armar un taller industrial en el cual me fuera modelo y taller»

El mismo nació con la idea de que sea un lugar «en donde puedan ser utilizadas las instalaciones para que estos chicos que se que están los proyectos que han sido trabajados por colegas que han sido muy buenos, tienen horas cátedras y no teníamos por así decir un edificio donde puedan realizar estas practicas, el objetivo era armar algo electromecanicamente, de chapa y de pintura, con laboratorio que realmente sea serio, que tenga que ver con la parte de seguridad e higiene que tenemos también en la universidad, fue como toda una articulación en la cual armé, y principalmente mi madre me dio una mano muy grande en la logística, y se armó el taller DyS de desarrollos y servicios, por los nombres de mis viejos, Dante y Susi, que hoy por hoy está seleccionado como el mejor taller de la patagonia Argentina, no solamente por las certificaciones sino también por la instalaciones y las herramientas de última tecnología», comentó.

Enterate de los desafíos y talleres que DyS ofrece mirando el Face en vivo de la nota:

Aldana Aguilar, en los estudios de Frecuencia Patagonia 99.3 Posted by La Mañana en Patagonia on Monday, March 16, 2020

