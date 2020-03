El Ministerio de Salud y Ambiente informa que a las 18 horas del sábado 14 de marzo Santa Cruz no registra casos positivos de coronavirus (COVID-19). Desde el Gobierno se continúa trabajando en la campaña de prevención e información para la comunidad y se suman novedades respecto de la actividad turística. Se constituyen protocolos articulados y comités de crisis en diferentes localidades.

El Ministerio de Salud y Ambiente informa que al momento Santa Cruz no registra casos positivos de coronavirus (COVID-19). Se están evaluando casos de personas que presentaron sintomatología asociada al virus, las cuales están cumpliendo aislamiento preventivo en la localidad de El Calafate, Pico Truncado

Los cuatro casos de aislamiento de El Calafate se encuentran evolucionando favorablemente.

En San Julián una persona con síntomas gripales fue trasladada por el servicio de salud de Cerro Vanguardia al Hospital local tras lo cual se dispuso el aislamiento preventivo en su lugar de origen.

En Río Gallegos tres familias que volvieron de zonas de transmisión realizan autoaislamiento por prevención sin presentar sintomatología

Respecto de los resultados de las muestras enviadas al Instituto Malbrán, se recuerda que los mismos se conocerán el día martes 17 de marzo.

Turismo: Santa Cruz articula con Nación protocolos preventivos y de actuación con Hoteles y Agencias

El viernes y en el marco de la situación epidemiológica vinculada al Coronavirus (COVID-19) y a la Emergencia Sanitaria establecida por el Estado Nacional, la provincia participó de la Asamblea extraordinaria del Consejo Federal de Turismo por el coronavirus.

Santa Cruz, al igual que todas las provincias participó junto a las Cámaras empresariales del sector, del encuentro convocado por el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación.

El objetivo de la convocatoria fue solicitar la colaboración de todas y todos los actores del sector para limitar el número de casos y contribuir a controlar la situación fortaleciendo la prevención, informando sobre cuidados y recomendaciones.

Desde Nación se adelantaron los contenidos de un instructivo de observancia obligatoria para todos los hoteleros y agentes de viaje, que tiene como fin la implementación del Decreto 260/20 en el sector. La información dirigida a los Hoteleros contiene medidas preventivas para los espacios comunes del alojamiento; medidas de prevención para el personal; medidas de aislamiento de personas provenientes de zonas de transmisión sostenida sin síntomas de COVID- 19 y de instrucciones precisas ante la presencia de huéspedes con manifestaciones sintomáticas.

En cuanto a los Agentes de viajes, el instrumento contempla medidas excepcionales y transitorias para el funcionamiento de las agencias de viaje en este contexto de emergencia sanitaria. Esto es: por 30 días, la atención al público será exclusivamente por canales electrónicos.

También se puso en conocimiento a todos de la información del Ministerio de Salud de la Nación referida a turistas extranjeros y extranjeras provenientes de zonas afectadas por el COVID-19, que ya se encuentran en la Argentina y no presenten síntomas del virus, pueden retornar a sus países de origen.

Desde la Secretaría de Estado de Turismo confirmaron la adhesión a las resoluciones generadas para el sector e informaron que las resoluciones serán refrendadas este lunes 16 de marzo por el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria de la Provincia de Santa Cruz.

Educación: Se avanza en el fortalecimiento de protocolos de limpieza y fondos especiales para tal fin

Ayer viernes 13 de marzo desde el CPE comunicaron a todos los establecimientos educativos el envío de una partida presupuestaria especial que refuerza el Fondo fijo mensual que recibe cada directivo y será destinado exclusivamente a la adquisición de insumos de limpieza requeridos para el cuidado y la prevención de las y los estudiantes y personal escolar.

Mañana domingo 15 de marzo, autoridades del Consejo, mantendrán una reunión con empresas de limpieza y cooperativas para articular los protocolos de limpieza necesarios e insumos indispensables para los establecimientos educativos en el marco de la situación epidemiológica actual.

