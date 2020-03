Luego de que la OMS calificara como pandemia el brote de la enfermedad conocida como “coronavirus”, las medidas preventivas para contener su avance se profundizaron a nivel nacional, provincial y municipal.

Desde la comuna, se conformó un equipo de trabajo encabezado por el Intendente Fernando Cotillo, con el objeto de realizar un abordaje adecuado y preventivo, independientemente de que en Santa Cruz aún no se registran casos positivos.

Uno de los principales puntos a tratar, en este primer encuentro, fue la realización de eventos programados tanto en espacios abiertos como cerrados.

En este contexto, la supervisora de Salud Comunitaria Dra. Claudia Romero, explicó que, al no haber casos positivos, a nivel local, solo se suspenden eventos de asistencia masiva a desarrollarse en espacios cerrados. Los de espacios abiertos en cambio, no están dentro del criterio de suspensión ya que no hay probabilidad de contagio hasta el momento.

Por otra parte, las actividades comerciales y escolares seguirán funcionando normalmente. El equipo ira analizando y tomando medidas a diario.

“Si bien estamos en una etapa de calma, debemos estar atentos y por ello, este viernes se desarrollará un nuevo encuentro invitando a autoridades de distintos centros sanitarios públicos y privados, para evaluar los diferentes criterios y trabajar en conjunto”, expresó la Dra. Romero.

Se determinó también, que la información y medidas que surjan en este contexto, que comunicarán diariamente a la población.

En cuanto a las medidas preventivas, la Doctora recordó que son las mismas que para otras enfermedades respiratorias y lavado de manos, el uso de alcohol en gel, y la limpieza con agua y lavandina deben ser hábitos cotidianos.

Como recomendaciones generales ante patologías respiratorias destacó que es fundamental que los mayores de 65 años estén vacunados contra la gripe y neumococo, al ser un sector vulnerable al igual que pacientes diabéticos, oncológicos y con insuficiencia renal. Así mismo, no asistir a los lugares de trabajo si se presenta un resfrío, no enviar a los niños a establecimientos escolares si presenta fiebre, tos y dolor de garganta.

Para quienes viajaron al exterior, se solicita que al regresar a la ciudad informen a los centros de salud, para realizar un seguimiento aun si no presentara síntomas.

Respecto a las actividades comerciales la secretaria de Producción Tania Sasso informó que, por el momento, no habrá restricciones. En principio, solo se notificará a los supermercados, a fin de que arbitren los medios necesarios para que todas las cajas brinden atención, evitando la aglomeración de personas en el sector de cajas, ya que son quienes más gente reúnen a diario en un mismo espacio.

Comentarios

comentar