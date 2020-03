En comunicación telefónica con Voces y Apuntes, el presidente del cuerpo, Miguel Troncoso, habló sobre la suspensión de la primera sesión ordinaria y cuando se va a llevar adelante.

«Era para el día Jueves la sesión» , comentó y agregó que «no se logró completar los instrumentos legales correspondientes dado que hubo que trabajar con los de la sesión inaugural, por ese motivo la estamos realizando el día Lunes en la U.V. del Barrio Parque».

Sobre lo que se va a hablar en la misma, el Concejal dijo que «hay varios proyectos de todos los concejales, a parte, voy a hacer un pequeño resumen de en que forma recibimos el concejo deliberante y como lo estamos trabajando, como estamos haciendo en esta nueva gestión el trabajo».

Además, Troncoso aseguró que «lo que dijo el intendente estoy al tanto de todo desde el primer día, tengo una gran relación, nos ha ido informando a como está todo y la sorpresa con que se ha dado en los distintos sectores. Se está produciendo de a poquito un pequeño cambio en la forma en la cual vamos a trabajar en la gestión del nuevo intendente».

Sobre el transporte público «hemos estado conversando», dijo, «porque tenemos muchas quejas de los vecinos que fueron los únicos perjudicados por una mala gestión, una mala decisión de esta empresa, hay una denuncia de Pablo Calicate por como se formó esta empresa. No pueden estar dependiendo de si llega o no un subsidio para pagar a los empleados que tienen que cobrar su trabajo. Está empresa debe hacer un paso al costado como está haciendo ahora porque no tiene la solvencia para pagar los sueldos. Esperemos darle una pronta solución».

