Se presentará está tarde a las 18:30, puntual, en la Sala Estable de Títeres Los Cuatro Vientos, abajo del cine, de nuestra localidad.

Un espectáculo de títeres apto para todo el público llega de la mano de los españoles Miguel Fernandino y Andrea Lesco, de San Sebastían y Barcelona, quienes visitaron los estudios de Frecuencia Patagonia 99.3 contando que conocieron el viento patagónico: «El viento, el bosque petrificado fue increíble, y conocerlo con viento fue más increíble. Ese día nos levantamos y salimos a comprar y la gente de la casa se sorprendió, el viento de aquí es muy fuerte», contaron entre risas y sorpresa.

Hoy radicados en Barcelona comentan que «llevamos dos meses en Argentina, el 10 de Enero llegamos a B. As. A caleta hemos venido porque es real que el circuito de titiriteros hay una red, y acá hay dos muy importantes, estamos aquí porque ellos están aquí. Nos abrieron las puertas de casa sin conocernos».

Con respecto a la gira contaron que «arrancó en Hurlingam y el La Matanza, en una biblioteca que se llama la Chinaski, que nos llevó a todos estos lugares. Fue maravilloso estar allí a pesar de la dura realidad. Fue desde el principio conectar con la problemática del agua, hasta llegar aquí que es igual».

Como «el norte está todavía virgen para nosotros», su idea «es llegar a Ushuaia y subir por la cordillera».

La obra que se prensta hoy a las 18:30, en el la Sala Los 4 Vientos, Ni Pio, «es la historia de un pajarito que no es ni malo ni travieso, simplemente ‘es’, y resulta que siendo como es, no lo dejan ser. Tiene dos opciones, aceptar y resignarse o seguir luchando. Es para todo público, intentamos hacer un teatro no infantilizado, creemos que a veces se cae un poco en creer que los niños y las niñas no pueden generar una opinión sobre las problemáticas actuales. Está cuidada pero lo que presentamos les interpela también a los niños y les genera a una opinión. Cuenta dos historias, una es la del pajarito, y la otra es lo del agua, que llegó a nosotros antes de llegar aquí y cuando llegamos nos encontramos con esto, que no escapa a nadie en el mundo».

Valorando el trabajo de Sergio Ferreyra y María de Los Títeres, contaron que «fue una titiritera la que nos trajo hasta aquí, igualmente hacer el trabajo que han hecho Sergio y María se suele ver pero no tanto como lo hacen ellos, de difundir y de andar. Yo valoro esta confianza a ciegas porque también es libertad de expresión, el apoyo que te dan aquí, en Europa hay que hacer muchos trámites para poder actuar, veníamos a hacer calle y nos encontramos con la sala y la facilidad de hacer la obra ahí».

Mirá la nota completa y disfruta, sobre el final de la misma, una de las canciones que vas a escuchar hoy en el show:

"Ni Pio" un espectáculo de títeres desde abajo hablamos con Mickel y Andrea. Posted by Voces y apuntes – oficial on Wednesday, March 11, 2020

