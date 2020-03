Lo dijo la docente Alejandra Villagra mediante el móvil de Voces y Apuntes en la marcha que están llevando en conmemoración por el 8 de Marzo, día de la Mujer, con el objetivo de reivindicar a la mujer trabajadora. Además, desde la parte de educación, buscan la solución de la situación de los y las docentes despedidos sobre el final de la semana pasada.

Con día de asueto laboral para las mujeres trabajadoras en conmemoración al 8 de Marzo, las docentes se sumaron a la marcha pidiendo que se resuelvan las situación de los educadores en Santa Cruz, «haciendo visible la lucha de la mujer trabajadora», dijo Villagra.

«Los docentes en muchos casos con muchos años de antigüedad han tomado cargos y horas, al ser designados, toman el derecho de adherirse a la medida. El día jueves muchos ya estaban en sus aulas, y el día viernes ya estaban sus cargos en ofrecimiento, en algunos casos hicieron que firmen las bajas, en otros no, todo con el apoyo de supervisión de escuelas», contó Alejandra y agregó que «el concejo aduce que es el 523, que dice posesión del cargo, entonces insistimos, como muchos años atrás también se hizo este reclamo, el concejo dice que al no hacer el desempeño frente a alumnos no hizo posesión de cargo, pero el derecho a la huelga se lo da la constitución nacional, ellos la están pasado por arriba. Vamos a hacer el reclamo al ministerio de trabajo, sino se irá a la justicia».

En cuanto a las reuniones con la provincia, «estamos en el marco de una paritaria, de una conciliación, el miércoles tenemos reunión, en la del miércoles pasado estuvo ADoSaC y los letrados, la asesora dijo que la conciliación le da los derechos y obligaciones a los docentes. Acá el que ordenó a los directivos a llevar los cargos, le hizo incumplir una orden y eso va a generar muchos problemas. El miércoles esperamos tener una solución salarial y a todos los problemas laborales. que se resuelva la situación de lso compañeros que han sido bajados de sus cargos y sus horas», aseguró la docente.

La cantidad de docentes despedido hasta «el día viernes rondaban entre 15 y 20 pero hoy nos estamos enterando de profesores de secundario así que calculamos que 30 más o menos».

¿Qué piden los docentes? «Decimos que el sueldo del cargo esté más cerca o se equipare a lo que hoy está la canasta básica familiar. Hoy un cargo testigo no llega a los 25 mil pesos. Por otro lado ellos ofrecen el incentivo docente, no lo tomamos porque es plata en negro, ellos toman en cuenta el incentivo y dicen que el docente va a llegar a 30 mil en julio, tomando el incentivo».

Para la próxima reunión «no tenemos muchas expectativas, pero no vamos a sentar y queremos primero tener la solución de la situación de los compañeros despedidos. No estamos hablando de aumento sino de recomposición salarial», finalizó Villagra.

Escuchá la nota completa:

