En conmemoración del 8 de Marzo y del día del DJ hou 9, pasó por el matutino La Mañana en Patagonia Caro Lozano, DJ calentense, una de las precursoras femeninas en este género musical en la localidad.

En la entrevista contó que su pasión «empezó cuando tenía 12 años, la música siempre me gustó, me atrajo, empecé con la batería y luego de ir a un par de fiestas y ponerme a ver lo que toca el dj me dije debería intentarlo, tengo que intentarlo, me va a gustar mucho. Me compré una consola sin saber usarla y así aprendí, en casa. Me dio siempre una mano dj coflito, me da tips, agradecida con él y con toda la gente que se acerca y me ayuda».

«Me contratan para cumpleaños y para un casamiento me contrataron, me manejo más en el under, de juntarnos con amigos y tocar, siento que todavía me falta, pero si la invitación está voy sin ningún problema», dijo Carolina.

«Cuesta porque el hecho de ser mujer choca, pero una vez que a uno lo escuchan no pasa nada, no importa el género, sino el ritmo y la pasión que uno le pone. Me gusta, más cuando unos está tocando y ve al público que lo disfruta, que la está pasando bien, eso es lo que más llena», aseguró y dijo que hay que «sacarse el pensamiento de la cabeza de no animarse e ir por lo que a una le gusta, no importa, cueste lo que cueste».

Para contactarse con ella la pueden ubicar por Facebook como Carolina Lozano o como Lozano Caro en Instagram.

Mirá la nota completa:

Caro Lozano, en los estudios de Frecuencia Patagonia 99.3MHz …#DiadelDj #Marzo #LaMañanaenPatagonia #Frecuencia #Patagonia Posted by La Mañana en Patagonia on Monday, March 9, 2020

Comentarios

comentar