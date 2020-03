Con preocupación por los hechos acaecidos en la ciudad desde principios de año, como homicidios, robos en la vía pública a plena luz del día, en domicilios particulares, en comercios y la proliferación de motochorros, el concejal Prof. Gabriel Murúa manifestó que es es necesario que se incrementen los controles, que se haga prevención y que la inseguridad se atienda de manera conjunta, ya sea desde el estado Provincial, como Municipal, privados y los propios vecinos.

En este contexto señaló que los hechos de violencia son cada vez mas crueles y que los malvivientes actúan con “total impunidad tanto de día de como de noche”; asimismo remarcó que masalla que el trabajo del personal policial puede ser eficiente en muchos de los casos porque son detenidos los autores de los hechos, “es cierto que el personal es poco, que les hace falta insumos, que hay que profundizar en prevención y en patrullaje en las calles. Es en este momento donde el poder político se tiene que involucrar y dar tranquilidad a los vecinos”.

Es por eso, adelantó el edil, que está trabajando en varias iniciativas que pueden servir para colaborar con el trabajo de las fuerzas policiales, “creo que es necesario un trabajo mancomunado entre el estado, los vecinos y el sector privado, con la idea de cuidarnos y que no se repitan hechos que alarman”, y añadió: “pero me parece que es primordial que el estado decida sumar inversión que no solo significa mas equipamiento, sino también mas personal y que los actuales efectivos cuenten con todos los elementos y por supuesto con sueldos acorde a la situación económica en la que estamos inmersos”.

Comentarios

comentar