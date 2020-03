Fueron las palabras del Diputado por Las Heras Hernán Elorrieta y Pedro Luxen referente de la Delegación Río Gallegos del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz, luego de participar de una mesa de trabajo conformada por autoridades gremiales y provinciales de cara a la reunión que se llevará a cabo el lunes próximo en Capital Federal, en donde se definirá el futuro de la en materia inversión de la Operadora china SINOPEC.

Cabe destacar que en 2019 el Gobierno de Santa Cruz emplazaba a la petrolera a readecuar las inversiones en las áreas que tiene concesionadas “bajo apercibimiento de su caducidad”. La intimación «, era realizada mediante carta documento del Instituto de Energía de la provincia y dicho emplazamiento era «en el marco de la presentación de declaraciones juradas de inversiones» y en el caso de las concesiones bajo la titularidad de esa operadora «no solo fueron presentadas fuera del plazo legal de diez días a partir del 26 de Febrero del pasado año, sino que a su vez demostraban la total irresponsabilidad respecto al área el Cordón, advirtiendo además el abandono de pozos en las áreas Bloque 127 y Cerro Overo entre otras.

En Enero de este año y luego de un claro y reiterado incumplimiento era el Propio Secretario General de Petroleros Privados Claudio Vidal quién articulaba el encuentro con autoridades provinciales a quienes se solicitó la intervención en instancia de conciliación para el sostenimiento de puestos de trabajo directos e indirectos.

En este sentido el Secretario general del gremio petrolero de Base sentenciaba hoy que no va a convalidar ningún acuerdo que perjudique a los trabajadores, de la misma manera advirtió que son horas claves ya que de no de no lograr soluciones en el plazo de la negociación, se avanzará en la acción indiscutible de PARALIZAR TODOS LOS YACIMIENTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ, en un claro pedido de responsabilidad social y cumplimiento de las obligaciones adquiridas.

Del encuentro participaron el Jefe de Gabinete de Ministros Leonardo Álvarez, el Ministro de trabajo de la provincia Teodoro Camino, el Diputado por las Heras Hernán Elorrieta, el referente de Petroleros Privados en Río Gallegos Pedro Luxen, los Secretarios Generales del Sindicato de Camioneros y Petroleros Jerárquicos Sergio Sarmiento y José LLudgar, Javier Miranda, el Presidente del Instituto de Energía Matías Kalmus.

