Durante la tarde de ayer 03 de Marzo, empleados de la empresa de transporte público Maxia que reclaman el pago de sus sueldos entre otros haberes, fueron notificados que se estaban llevando coches de la empresa sin permiso de acuerdo al trato por lo adeudado. Oscar Ponso, delegado de la empresa, habló con el móvil de Voces y Apuntes sobre la situación.

«Ayer en horas de la tarde, cerca de las 14 un compañero avisó que se estaban llevando los colectivos de la empresa, se querían llevar los coches nuevos, me comuniqué con el gerente, me manifestó que los colectivos se estaban yendo a Comodoro a hacer la técnica, después me dijo que tenían prenda y querían pagar la deuda» , comentó.

Por este tema, «nos manifestamos con los compañeros», dijo Ponso, «porque los colectivos son de la empresa privada Maxia y hasta que no paguen los sueldos adeudados no se van a mover los coches, ya llevamos 3 meses sin pago. El 25 por ciento del sueldo de Diciembre, Enero y Febrero completo, aguinaldo y una cuota no remunerativa».

Por otro lado, aseveró que, según le informaron, «está en curso el nuevo llamado licitatorio, Calicate nos manifestó lo que estaba pasando. Se estaban llevando dos colectivos, que ya están en la base, me manifestó que hasta que la empresa no cumpla el pago los colectivos no se los pueden llevar».

Sobre la deuda, Ponso aseguró «el municipio le debe a Maxia también, en estos tres meses lo único que ha recibido han sido subsidios. El gerente se fue de acá el día 17 y nunca más apareció. Manifestó que nunca se iba a llevar ningún colectivo pero ayer se quiso llevar dos coches nuevos».

Mirá la entrevista completa:

