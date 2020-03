Gastón Torres, referente de barrido y limpieza de la Municipalidad de Caleta Olivia, habló con el móvil de Frecuencia Patagonia 99.3 mostrando la postura del paro que están realizando esta mañana en su sector de trabajo.

«El reclamo se debe a que nosotros el 19 de febrero presentamos una nota en la intendencia por el tema de los nuevos jefes que están en el sector que nos vienen haciendo persecución laboral a todos los compañeros, hay denuncias hechas hacia uno de los jefes» , aseguró Torres.

«Hoy, por ejemplo, cuando estábamos en la medida de fuerza, el señor Castihuala, jefe del área vino a increparnos, el tratar en ese momento habla por si solo de la gente que nos delega», dijo y confirmó que «la medida de fuerza es esa, queremos elegir nosotros los jefes del área, porque según el estatuto dice que cada integrante del sector puede ocupar el cargo que sea necesario para que el área funcione. Entonces la idea nuestra es que los más viejos del área puedan ser los jefes, en la gestión anterior eran ellos los que nos sacaban a laburar y nunca tuvimos conflicto».

«Queremos trabajar tranquilos, no nos entregan indumentaria ni nada y salimos igual a la calle, no es el problema de laburar. No queremos que nos estén amenazando, chicaneando. Estamos haciendo una toma pacífica, no vamos a quemar cubiertas ni nada, queremos que alguien de la intendencia o el gremio se acerque a hablar con nosotros para que podamos expresar que lo que nos está pasando», aseveró Gastón.

Además, el referente del área comentó que «hay un montón de puntos más, por ejemplo, hay un compañero que es cooperativa hace 10 años y la madre falleció, según el estatuto hay que darle prioridad en el puesto de laburo de la madre, y el había ingresado al municipio y no se contempló nada de eso, lo echaron y lo dejaron sin nada. Hay compañeros que con recibo de sueldo los han dejado sin trabajo. También está el tema del aguinaldo. Acá no tenemos agua. Hay internas que vienen de años anteriores y nosotros queremos trabajar tranquilos».

«Nuestro reclamo es pacífico y dentro de nuestra área, mientras esperan que los vaya a ver alguna autoridad. Que se acerquen, porque estamos abiertos al diálogo para destrabar el conflicto lo antes posible para volver al trabajo», finalizó.

Comentarios

comentar