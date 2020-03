Lo dijo el Secretario de Servicios de la municipalidad local, Rubén Contreras, en entrevista exclusiva con Voces y Apuntes por el paro que empleados del sector de barrido y limpieza realizaron esta mañana, imposibilitando la salida de los materiales, insumos y herramientas para realizar el trabajo correspondiente al diagrama. Igualmente aclaró que a pesar del estado del sector, están llevando a cabo tareas de limpieza en toda la ciudad.

«Gastón Torres no pertenece al sector de barrido y limpieza. Hace fácil 40 días le dimos el pase a otro sector» , agregó Contreras y dijo que «no sé que sucede, no me ha llegado ningún pedido. Estamos haciendo el diagrama, hay mucha gente, ahora que se levantó el paro y no alcanzan las herramientas. Tuvimos que comprar, había seis carretillas y 3 palas. Hoy llegamos al sector y tuvimos problemas, no quieren trabajar porque no les gusta el supervisor».

Además, dijo que «estamos abiertos al diálogo, pero hicimos las denuncias porque están reteniendo vehículos ilegalmente. No han llegado notificaciones del sindicato. Son 7 u ocho que están haciendo paro. Ellos pueden ir a verme a mi, no sé cual es el problema, es cierto que el sector no está en condiciones, pero la mayoría de la gente está trabajando pero les pedimos un compás de espera».

Contreras también dijo que este paro «altera el funcionamiento por el tema de las herramientas y los vehículos, por eso hicimos la denuncia penal. No pudimos sacar las cosas del sector para trabajar. Se les va a descontar el día porque no tienen el abal del sindicato tampoco. Tienen derecho a huelga siempre y cuando el sindicato notifique. Si quieren seguir en el paro que sigan, pero los vehículos tienen que entregar. Son fundamentales las herramientas, es un delito lo que están haciendo, acá y en cualquier municipalidad».

Sobre el estado municipal cuando ingresaron a trabajar tras la asunción de la nueva intendencia, Rubén comtó que «encontramos un sector totalmente devastado, con solo 3 vehículos que funcionaban, un solo camión recolector, nos ha costado y nos va a costar mucho levantar el sector, hemos limpiado los accesos, los basurales clandestinos en distintos sectores de la ciudad, se ha hecho una limpieza a un alto costo. Los camiones no tenían batería, no tenían cubiertas, estamos buscando soluciones a lo que Caleta necesita».

«Hay barrios a los que hace muchos años no se ingresa a limpiar. Así continuamos con la limpieza, hemos limpiado totalmente el cementerio, faltan muchas cosas todavía, en el basural hemos hecho un trabajo muy importante. Ya no se puede pasar hasta el fondo, había gente que lo hacía para juntar basura, se está alambrando. Estamos trabajando mucho, limpiando los accesos. La gente tira la basura en cualquier lado, les pedimos que tire en el basural, que no haga clandestinos. Se está trabajando en el retiro de la chatarra», finalizó

