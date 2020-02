La secretaría de ambiente y desarrollo Sostenible de la municipalidad de Caleta Olivia comunicó que desde hoy miércoles 26 de febrero, se inició la tarea de Control en el ingreso al basural, que funcionará de 8 a 20 hs.

Por el tema habló en Voces y Apuntes Karina de la Colina, supervisora de Prevención de Ambiente quien contó que «el control siempre se hizo, en un momento lo hizo Fundación Santa Cruz Sustentable, antes la Fundación Santa Cruz, después gente de planes, contratados de la Municipalidad, hasta que se tuvo que suspender por fuerza mayor, hoy se retoma».

Además, Karina recordó que en el lugar «habían robado, habían roto» y comentó que «la idea es controlar todas las empresas que llevan en volúmenes grandes todos sus residuos al basural, tienen que estar inscritos como generadores de residuos. Ellos tienen que pagar un canon de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos que ingresan, eso no se estaba controlando» y a su vez aclaró que «si bien no se estaba controlando con personal físico, muchas de las empresas se acercaban a nuestras oficinas y pedían que se les genere un remito de pago. Hoy se nota también las predisposición de los choferes que trabajan para estos locales».

Con respecto a los residuos y autos particulares, «recomendamos no llegar a eso por el foco infeccioso que genera ingresar que después se traslada al ejido urbano, si lo tiene que hacer los chicos en el ingreso le van a indicar, para que no tengan que ingresar muy al fondo. Ellos te van a indicar donde tirar los residuos, van a haber unos contenedores, no pueden ingresar al interior, no pueden sacar residuos de adentro».

Además, aseguró que «fuero del horario va a haber un sereno que les va a indicar que no pueden ingresar, tienen que esperar al horario de apertura. Es para tener un control, para evitar un montón de posibles accidentes. Si uno va en el horario de 8 a 20, que es muy amplio, le van a indicar donde puede tirar los residuos», finalizó.

