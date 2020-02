Los padres de los nenes fallecidos en el incendio de la vivienda del barrio 17 de octubre comentaron lo que vivieron al poder ingresar al casa donde estaban y vivían sus hijos en el momento del incendio que terminó con la vida los pequeños junto a su madre. Además, anticiparon una nueva marcha en pedido de justicia a los dos meses del hecho.

Alex Fernández, papá de Karin, y Juan Pacheco, papá de Lautaro pasaron por Voces y Apuntes para contar la fuerte experiencia de recorrer la vivienda donde pasaron los últimos días sus hijos: «Fuimos el día viernes a la vivienda donde fallecieron los nenes y la madre, a ver como había quedado la casa, quedó toda destruida, fuimos a ver si encontrábamos cosas, encontramos los DNI de los niños en la billetera de la madre que estaba toda achicharrada», cuentan mientras muestran las cosas en la transmisión en vivo del programa (podes verla al final de la nota).

«Está la tarjeta de débito igual», dijo Alex y agregó que es «con la que Natasha cobraba, porque hay gente que decía que nosotros no ayudábamos a la mamá de nuestros chicos y nada que ver, si le pasábamos la cuota alimentaria y a parte otras cosas y las cobraba a través de esta tarjeta de débito. Encontramos papeles de las citaciones que tenía Natasha, nosotros insistíamos con la tenencia de los chicos», asegura mostrando igualmente el documento a medio quemar.

Por su parte, Juan Pacheco, comenta que «cualquiera puede entrar a la casa, estaban (las cosas) ahí a la vista. A penas llegamos encontramos la billetera de la mamá en un esquinita, con los papeles esos» a lo que Fernández agrega asegurando que también había «un cuchillo con el que Luna amenazaba a los chicos».

«Fiorentini dice que no tenía conocimiento de lo que pasaba, que no había ningún papel y nosotros nos cansamos de pedir la tenencia de los chicos», alegaron con papel en mano.

Además, aseveraron que «escrachamos la vivienda donde fallecieron los chicos» y por esto «la mamá de Luna (pareja de Natasha que vivía en la misma casa incendiada) fue a la seccional tercera y nos hizo una denuncia de que escrachamos, por daño no más lo hizo. Nosotros pintamos la vivienda, pusimos el nombre de los asesinos, el nombre de él, y ahí fue la señora e hizo la denuncia. Fue por un poco de descargo, lo hicimos por bronca. Si vez la casa como quedó nos bloqueó la mente. Estaba la ropa de los chicos, los juguetes quemados. Eso está abierto, decían que la casa tenía rejas, no tenía. Las piezas ninguna tenía rejas».

«Otra de las cosas que encontramos», contaron, «es que el colchón donde dormían Natasha con los chicos estaba rociado con aceite, levanté el colchón y me quedó toda la mano con aceite, había un bidón de aceite».

Sobre la denuncia que la madre de Luna, quien fue el primer sospechoso del inciar el incendio, les propició, Pacheco contó que la policía «nos andaban buscando por la denuncia. Me llamaron que nos fueron a buscar, estábamos haciendo una changuita con Alex, así que nos presentamos en la seccional y nos dijeron que la citación fue porque la mamá de Luna nos hizo una denuncia por lo que hicimos una casa. Yo mismo fui y le dije que a la policía que fui yo, que fue un momento de calentura, por como murió mi hijo, como quedó la casa, vas ahí y es un chancherío donde estaba viviendo mi hijo, y así la niñez nos pedía a nosotros que le hagamos una pieza a los chicos, vas ahí y no te dan ganas de vivir, coches podridos, camionetas podridas, un asco» y agregó que «en los videos que yo hice (por facebook mostrando como estaba la casa), ves que la base de la cama una tarima era, los colchones finitos, esa casa no tenía gas, había una salamandra tirada, un desastre la casa».

Posted by Juan Gabrie Pacheco on Sunday, February 23, 2020

Posted by Juan Gabrie Pacheco on Sunday, February 23, 2020

Posted by Juan Gabrie Pacheco on Sunday, February 23, 2020

Para finalizar, los padres anunciaron que «el cinco de Marzo vamos a hacer una marcha en El Gorosito con velas, a las 9 de la noche. Ahí vamos a estar cuando se cumplen los dos meses del asesinato» manifestando la «bronca que acá no hubo tanto apoyo de la gente, como en el caso de Deseado. De truncado y Deseado se comunicaron con nosotros».

Hablamos con los padres de Karin y Lautaro …#VocesyApuntes 99.3MHz Posted by Voces y apuntes – oficial on Wednesday, February 26, 2020

