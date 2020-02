El gremio envío una nota al ministerio de trabajo y al de salud, pidiendo, la apertura de la paritaria sectorial, y dar continuidad al convenio colectivo de trabajo. Asimismo, se mostró en desacuerdo con la propuesta salarial que el gobierno provincial hiciera en la paritaria central, al considerarla “fuera de la realidad” e incomprensible de los niveles inflacionarios que afixia a la clase trabajadora santacruceña.

Tal como estaba previsto, APROSA-FESPROSA, envió por estas horas, dos notas al ministerio de Trabajo , Empleo y Seguridad Social, y a la cartera de Salud y Ambiente, donde se les solicita, la apertura de paritaria sectorial, en función de atender los niveles inflacionarios, que durante el 2019 superaron el 50%, reflejado en una caída estrepitosa de los salarios, que actualmente están en inferioridad, para poder afrontar la economía de todos los días.

En este contexto, hay que recordar que el año anterior, el poder ejecutivo, se negó en abrir la mesa de negociación sectorial para la salud. Esta decisión arbitraria, no tan sólo generó ajuste social en los asalarios, sino también, profundas asimetrías, ante la impunidad de negociaciones unilaterales de las direcciones hospitalarias, quienes establecieron acuerdos fuera de la ley y sin legitimidad sindical, lo cual, es un avasallamiento a los gremios, que definden la calidad de la salud pública.

Por este motivo, es que APROSA, también esta solicitando en las misivas enviadas recientemente, finalizar el convenio colectivo de trabajo, con el propósito unificar, reglamentar y dar transparencia a la salud pública como servicio público esencial que es, donde claramente, se testifica que necesita una reconversión urgente, para dejar atrás las injusticias e improvisaciones.

PARITARIA CENTRAL

Luego de la reunión de paritaria central entre el ejecutivo y los gremios que fueron parte del encuentro, APROSA mostró su “descontento” con la oferta salarial hacia los trabajadores estatales. Esto-indicaron-da testimonio que “el gobierno sigue sin entender que no se puede seguir ofreciendo propuestas, alejadas de una inflación que superó el 50% en 2019”. Pareciera-agregaron- que el estado sólo tiene una “política confiscatoria” en lugar de ayudar a recuperar el salario, porque no hay que olvidar, que este ínfimo aumento que se propuso, automáticamente va ser absorvido ante el tributo que los trabajadores deberán pagar en concepto de ganancia. Por eso es que pedimos racionalidad al gobierno provincial, para que las propuestas sean serias y no, “alejadas de la realidad”, porque gobernar-advirtieron- no sólo es una “cuestión recaudatoria”, sino principalmente, una actitud de compromiso con la clase trabajadora, que desde hace muchos años, viene haciendo un esfuerzo sobrehumano, ante una clase política distante de lo que significa el bien común, senteciaron.

