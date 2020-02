La provincia de Santa Cruz, participó del encuentro Reunión del Consejo Federal de Seguridad en la provincia de Salta.

El Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Diego Farías participó del encuentro y expuso sobre las acciones que se desarrollan en la provincia, los objetivos y trazo acciones conjuntas a nivel provincial y federal.

Del encuentro federal contó con la participación del Ministro de Seguridad, Lisandro De La Torre y la Ministra Sabina Frederic junto a su equipo técnico expusieron los planes y programas a desarrollar en el marco del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo (SINAGIR).

Al respecto, cuando llegó el turno de la Provincia de Santa Cruz, el titular del área comenzó exponiendo sobre la realidad actual de la provincia y en particular de la Protección Civil que fue elevada por decisión del Gobierno Provincial a subsecretaría. “Nuestra provincia, puso en alto estándar a la protección, no solo al jerarquizándola a subsecretaria, sino desde el primer momento con nuestro ex Ministro de Gobierno Fernando Basanta que acompañó las inundaciones en la zona norte, y cada una emergencias de nuestra provincia, remarcando la decisión y la voluntad de transformar las cosas” destacó.

El subsecretario hizo hincapié en la misma línea que el Ministro de Seguridad De La Torre, al expresar la necesidad de una política transversal y federal de la seguridad, y de la Protección Civil, no solo en la conformación de programas sino en la implementación de acciones con las provincias patagónicas.

Por su parte, Farías insistió sobre la necesidad de equipos técnicos y tecnológicos para el desarrollo de asistencia y estudios en la provincia, haciendo alusión a la “búsqueda persona, sismos, inundaciones, entre otras”. Y, puntualizó: “Es importante para nuestra provincia contemplar una articulación nacional y provincial para propiciar espacios de trabajo para el estudio e instalaciones sismográficas para nuestro territorio”.

Comentarios

comentar