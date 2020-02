Así lo afirmó la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez en el marco de la renovación de convenios con 16 entidades sociales de la capital provincial para el fortalecimiento de espacios recreativos, deportivos y culturales destinados a la niñez y adolescencia.

Con tal fin, se reunieron en Casa de Gobierno la presidenta del CPE, María Cecilia Velázquez y los titulares de las siguientes entidades sociales y deportivas: Club Social y Deportivo Barrio Evita, Unión Santacruceña, Federación de Basquetbol Santa Cruz/NBA Juniors, Tenis Club, Asociación Club Hispano Americano, Asociación Boxing Club, Club San Miguel, Asociación Cultural y Deportiva “San Benito Abad”, Asociación I Yenu Jono, Asociación de Fútbol AFUSA, Asociación Santacruceña de Hockey Pista y Césped, Asociación Cultural “Luis Braille”, Biblioteca Pública Popular Alberto “Kunfi” Quiroz, Biblioteca Popular Flora Rodríguez de Lofredo, APAP y LALCEC.

Estos convenios que se realizan desde el inicio de la gestión de la gobernadora Alicia Kirchner permiten generar propuestas para la promoción del deporte, actividades artísticas y culturales que fortalecen los aprendizajes de los estudiantes en el territorio.

De la ceremonia también formaron parte el ministro de Gobierno, Leandro Zuliani; el vicepresidente del CPE, Ismael Enrique; la jefa de Gabinete de la cartera educativa, Ninnette Milostic; la secretaria de Coordinación Educativa, Norma Benedetto y demás autoridades del organismo.

En primer lugar, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, María Cecilia Velázquez destacó que esta iniciativa es impulsada por la gobernadora Alicia Kirchner «que tiene como visión que la política pública se debe dar a partir del trabajo integral y con otras asociaciones».

Además, explicó que mediante esta ceremonia «se da continuidad a un trabajo muy importante que vienen realizando las entidades en la contención de nuestros chicos, chicas y chiques».

«Ustedes nos ayudan a acompañar a lxs chicxs a través del trabajo en territorio en una tarea que con el jardín, la escuela o el colegio no alcanzamos a hacer», afirmó la titular de la cartera educativa.

En este sentido, mencionó el éxito del Programa ATV en el que llegaron a Río Gallegos y Puerto San Julián con proyección a realizarlo en otras localidades. «Trabajamos con adolescentes que nos necesitan mucho», afirmó la funcionaria y señaló que en esta tarea son primordiales las entidades sociales.

Y añadió: «Necesitamos decirles a los pibes y las pibas de Santa Cruz que los queremos y tenemos sentidos de la vida para transmitirles».

También Velázquez destacó que la tarea de las organizaciones: «Nos acompaña, nos genera solidaridad, pero lo primordial es que podamos transmitir a los pibes y las pibas que son importantes»

En tramo, sostuvo que «si a la tragedia de volver a estar endeudados con el FMI, con todo lo que eso implica, le agregamos no poder ocuparnos de nuestros pibes y nuestras pibas no sólo nos lamentaremos del pasado, sino que no estamos construyendo esperanza y futuro».

«Los chicos, las chicas y les chiques de Santa Cruz nos necesitan», finalizó la presidenta del CPE.

