Luciana Lozano vive hace 20 años en Caleta y es la única vecina con el síndrome de Treacher Collins. El año pasado logró que su obra social, como dicta la ley, le ayude con los audífonos tras haber estado un largo tiempo sin podes escuchar, lo cual la llevó a abandonar la universidad, hoy necesitan ser calibrados y la Caja de Servicios Sociales le responde negativas.

«El reclamo que estoy haciendo hace dos meses por las calibraciones que hoy me están negando en Caleta y Gallegos, porque supuestamente mi equipo médico no está trabajando» , dijo Luciana y agregó «necesito las calibraciones porque se me acoplan y generan mucho ruido».

Además, contó que «me quieren cambiar de equipo médico pero no quiero, no lo voy a permitir, porque es mi equipo el único que tiene mi seguimiento y me hace las calibraciones», comentó y aseveró que a sus médicos «los encontré acá y hablé con ellos y me comentaron que todos los meses están viajando para hacer calibraciones, encendidos, y de la Caja me dijeron que ellos ya no viajan».

Con respecto a esto, aseguró que «hay una ley que nos ampara, que nosotros tenemos la decisión de quien queremos que nos trate, no la obra social. si la obra social te lo niega se puede presentar un amparo para que se cumpla».

Luciana contó que le «hicieron el primer implante en Mayo en Gallegos, el encendido fue el 26 de Junio, después pasaron varios meses y en septiembre me pusieron el segundo implante acá en en Caleta y en noviembre fue el encendido en Gallegos. Tuve que dejar dos años la universidad por no poder escuchar y la Caja no me daba respuestas con los audífonos».

«Si no hay respuesta tendré que presentar recurso de amparo, es la única solución. Cansa que te estén mintiendo. Estamos en la lucha de que siga nuestro equipo médico acompañándonos», aseveró Luciana.

Para finalizar, Luciana le dejó un mensaje a la obra social: «que se pongan la mano en el corazón y piensen que harían si fueran papás míos, estarían haciendo lo que hace mi mamá por mi, estarían luchando».

Mirá la nota en vivo:

