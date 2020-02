Patricia Rearte, luchadora por los derechos humanos dentro de nuestra sociedad caletense desde hace 10 años, hoy es sub directora de Diversidad de Género de la municipalidad local y se acercó para comentar sobre las actividad que desde dicha dirección llevarán a cabo y poner en contexto sobre los temas que tratan en el área y los puntos en lo que quieren hacer énfasis: concientización, trabajo, educación, capacitaciones.

«Peleé mucho para estar en algún lugar en la sociedad donde pudiera generar cosas para la sociedad y para este sector tan vulnerable que es el colectivo LGTB (Lesbianas, gays, travestis, transexuales, etc.)» , contó Patricia.

«Estoy hace un mes y días y me encontré con esta nueva estructura, porque ahora es dirección, antes era área, esta dirección fue creada hace cuatro años. Fue muy significativo que la municipalidad tenga un área de diversidad porque nuestra comunidad es bastante grande, sobre todo para quienes somos militantes de los derechos humanos. Esta reestructuración fue muy significativa, antes estaba dentro del área de salud y por una cuestión de política, siempre a nivel nacional, se sugiere que todas estas direcciones estén alejadas del área de salud porque todavía en nuestra sociedad está en el aire que mucha gente relaciona lo que es homosexualidad, transexualidad, etc., con algo patológico, con enfermedad, a pesar de que el año 90 la OMS lo sacó de la lista de enfermedad, pero todavía hay gente, cierta parte de nuestra sociedad que lo sigue relacionando con lo patológico, con una enfermedad, entonces por eso importante que nuestra dirección ya no esté en el área de salud», dijo.

A partir de ahora, «estamos dentro de una dirección, ha cambiado. Cuando se acercaron hacerme la propuesta de ser subdirectora, ellos me preguntaban que expectativa tenía, yo les dije trabajar, como lo vengo haciendo desde hace 10 años, pero desde otra posición social o desde otro lugar de la sociedad. A lo largo de estos 10 años he entrado a agrupaciones, sindicatos, instituciones, escuelas, por la ventana, como quien dice, ahora siento que voy a entrar por la puerta, como funcionaria», aseguró y agregó que «es importante tener esta apertura desde la sociedad para salir y difundir lo que vamos a hacer desde esta dirección. Voy a aprender y ver la actividad del municipio siendo parte. Uno crítica y exige por ahí desconociendo las limitaciones que tiene. Uno con este compromiso ciudadano que asume quiere ayudar y solucionar todo y te das cuenta que no es tan fácil, te encontrás con limitaciones, obvio que voy a intentar pelear por lo que siempre peleé, por los derechos de las personas».

Dentro de la Dirección de Género «lo hemos charlado con Mónica, la directora, uno de los principales objetivos de este año va a ser capacitar a nuestro municipio, porque consideramos que un municipio que tienen un área de diversidad tiene que entender cual es la función de la misma, eso fue lo primero que planteé cuando me senté con lo gobernantes. Mónica Andrada la remó en dulce de leche por cuatro años. Era como un adorno, era ‘cool’ tener un área de diversidad, pero nosotros vamos a trabajar, para un área muy sensible de nuestra comunidad que es muy discriminada, que lamentablemente tiene que ver con la vida de las personas, porque hay muchas personas que se quitan la vida por el tema de la discriminación».

«Eso es más o menos el planteo de lineamiento de este año, si nos invitan a capacitaciones estaremos ahí, la idea es trabajar en conjunto con la Ley Micaela y la Ley identidad de Género, se viene un trabajo arduo, sin descuidar fechas y efemérides y escuchar las demandas, como es urgente la parte de la salud, necesitamos médicos que atiendan a la comunidad LGBT+, que sepan atendernos», puntualizó sobre algunos de los temas que van a tratar.

