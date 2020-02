El comedor al que Pablo dedicó muchos días, está festejando el cumpleaños de él acompañado por Voces y Apuntes y todo Frecuencia Patagonia 99.3, realizando una campaña solidaria en el lugar, calle La Pampa casa n° 11, donde podes acercar tu donación.

Al lugar se acercan vecinos del barrio con elementos de limpieza, alimentos no perecederos y útiles escolares y además los colaboradores. Tal es el caso de Blanca Soto, quien acompaña a Natalia y agradeció en un comienzo la visita a «este barrio tan necesitado como somos, hace cuatro años que estamos acá. Teniendo la calidez de todos los vecinos siempre, porque Caleta es muy solidaria, en especial en días de acontecimientos».

«Tengo referencia excelentes de Pablo, que lamentablemente no tuve la gracia de conocerlo, en este día tan especial, por grandes recuerdos de grandes hechos que ha realizado por la gente de caleta, me siento muy conmovida», dijo emocionada Blanca.

«Soy vecina del barrio, siempre estamos como vecinos somos muy unidos, somos muy solidarios entre nosotros. Acá no tenemos clasificación, somos todos unidos. Siempre estamos ayudando, ponemos un granito de arena. Gracias a todos los que no ayudan. Yo no suelo venir mucho porque me sale a veces una changa, cuando puedo vengo. Pero siempre estuve presente en un comedor o en otro», contó, «nos sentimos muy alagados constantemente porque lo que damos acá para comida o la merienda lo damos con mucho amor».

Para finalizar, Blanca pidió «que por favor siempre se acuerden de que acá hay un comedor, que necesita realmente la colaboración para poder seguir. Queremos que nunca se acabe. No se olviden de nosotros, como Pablo no lo hizo ni en sus momentos más tristes».

