Natalia Sosa, encargada del comedor y merendero ‘Pancitas Felices’, dueña de la casa donde se realiza el trabajo solidario, se mostró «emocionada, no tengo palabras», dijo en la transmisión en vivo del programa en el lugar.

«Cuando el comedor se inició se daba de comer a 18 niños nada más, y un día las personas que lo mantenían no lo podían seguir, me comuniqué con Pablo y me dijo ‘no lo vamos a cerrar’, una vez a la semana te voy a ayudar» , cuenta Natalia sobre el comienzo de la ayuda de Pablo en el merendero, «se sumó Pablo, luego enfermo, el año pasado cuando se estaba haciendo el día del niño me dijo que me iba a pasar el contacto de Lorena, y ella se quedó con nosotros para que no cerremos. Siempre tuvimos ele apoyo de la gente del CIC del Rotary. La panadería la deliciosa también nos dona, Mariano Nieto igual».

Rememorando un poco el comienzo del comedor, Natalia cuenta que «empezamos por cinco veces a la semana y después decidimos hacerlos 3 días a la semana el almuerzo, por cuestiones económicas. La merienda cuando se puede se hace todos los días. Nosotros calculamos entre 50, 60 niños a los que alimentamos, depende lo que tengamos. Vienen del barrio Bontempo y de 40 viviendas. Antes dábamos el almuerzo acá, hasta que decidimos que los niños retiren su almuerzo, al igual que la merienda, el que se quiera quedar se queda igualmente».

Recordando a Pablo, Natalia cuenta que «él me decía, yo estoy en la clínica pero no te hagas drama, comunicate con Lorena. Hasta el último día estuvo firme, como estaba, luchaba para que nosotros tengamos algo para darle a los niños. Hizo mucho por este barrio, el con sus hijos siempre estaban acá».

