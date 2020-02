«Un día me llamó para el día del niño, que él no iba a poder traer los regalos, que fuera a la casa de su mamá a retirar los regalos y los trajera, la conocí a Natalia y en ese momento sentí que no podría dejar los regalos e irme y no volver. Desde ese momento empecé a mandar mensajitos, a traer las poquitas cosas que juntaba en mi casa, así empecé a hacer como dice Natalia una red y a venir más seguido, acompañarla, fue por ese pedido de Pablo». Esa fue la forma en que Lorena, amiga y colega de Pablo en lo solidario, llegó al comedor Pancitas Felices y decidió ser parte fija del mismo.

«Ella (Natalia) me hizo partícipe todas las veces que necesitó, fui contactando gente por whatsapp, le agradezco a Marcela Andrade que fue la que debe haber compartido mi publicación», dijo y agregó: «Yo venía siempre, sigo ayudandola, junto cosas en casa y voy trayendo, esa vez la vio Marcela, la comentó y acá estamos».

Por otro lado, Lorena comentó un poco su actividad diaria: «Soy empleada administrativa, trabajo media jornada, así que a la tarde me ocupo de mis hijos, voy recopilando cosas y las traigo».

Para finaliza, agradeció «a ustedes (Frecuencia Patagonia 99.3), que la gente los sigue, hoy va a ser un éxito y vamos a estar un poquito más relajados y no tener que salir corriendo a buscar lo que falte. Son importantes los útiles también, todo suma».

Hablamos con Lorena Paez Posted by Voces y apuntes – oficial on Monday, February 10, 2020

