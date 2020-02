Así como pasó Fernanda, también se acercó Lucas, el hermano de Pablo, acompañado por sus hijas y sobrinas, entre ellas Juliana Sotomayor, hija de Pablo que formaba parte, junto a él, del programa radial ‘El Reino del Revés’.

Lucas, que realizó parte de la logística buscando donaciones por distintos puntos, recordó que «Pablo, desde que estuvo internado estuvo con sus libros escribiendo los proyectos para seguir haciendo, medio a escondidas el celular para tener contactos con todos, como no podía hacer las cosas él, nos decía a cada uno lo que tenía que hacer, arrastrando a toda la familia».

«Gracias por recordarlo de esta manera, por acompañarnos de esta manera, es muy difícil vivir sin él, se lo extraña mucho, hay cosas que, estás cosas nos acercan mucho a él. La emoción un poco me traiciona, pero recordarlo de esta manera, que se acerquen, que Caleta es muy solidaria, que siempre está cuando se la necesita, hay montón de otros lugares que asisten a un montón de chicos, de una u otra manera, acercarse a todos esos lugares o cuando hay pedidos de donación de sangre, que Pablo también estaba muy metido en eso. Caleta es solidaria y está siempre presente», agradeció emocionado Lucas.

Por otro lado, Juliana contó que «hoy me desperté feliz, ayer tuvimos un asado de familia, reunidos como siempre, hoy sonaba la alarma y me acordé que era la jornada y me hacía acordar a los sábados cuando me despertaba mi papá, me empecé a acordar de eso y estoy muy contenta con la remera de Ayudantes, siempre firme y ayudando».

